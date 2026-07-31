O Grêmio está fora da Sul-Americana. O Tricolor perdeu para o Bolívar por 1 a 0, nesta quinta (30), na Arena, e foi eliminado na fase de playoffs da competição. Agora, o time de Luís Castro se volta para a disputa da Copa do Brasil, encarando o Mirassol pelas oitavas, e do Brasileirão, em que luta para sair da zona de rebaixamento.

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No duelo de ida pelos playoffs da Sul-Americana, o time do técnico Luís Castro encarou a altitude de 3,6 mil metros de La Paz e foi derrotado por 3 a 2. Desta forma, o Tricolor precisava vencer por dois gols de diferença para avançar. No entanto, perdeu por 1 a 0 na Arena, gol marcado por Asprilla.

Confira a repercussão da eliminação do Grêmio