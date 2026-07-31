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Grêmio eliminado da Sul-Americana; siga a repercussão ao vivo

Tricolor não conseguiu reverter mata-mata contra o Bolívar e está fora da competição 

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