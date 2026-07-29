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Grêmio é o time com mais estrangeiros no Brasileirão; confira ranking

Tricolor chegou a 13 nomes com a contratação do croata Filip Krovinovic

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João Praetzel

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