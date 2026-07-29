Grêmio é o time com mais estrangeiros no Brasileirão; confira ranking

Jovane Cabral chegou nesta janela de transferências. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O futebol brasileiro tem contratado cada vez mais jogadores estrangeiros e dos mais diversos continentes do mundo. Recentemente, o Grêmio contratou o cabo-verdiano Jovane Cabral e o croata Filip Krovinovic, aumentando o número de jogadores nascidos fora do Brasil no elenco.

O Tricolor é o líder do ranking dos times com mais estrangeiros na Série A do Brasileirão. O português Luís Castro tem 13 jogadores do Exterior no elenco gremista.

Os estrangeiros tricolores

Balbuena (Paraguai)

Noriega (Peru)

Pérez (Argentina)

Villasanti (Paraguai)

Nardoni (Argentina)

Monsalve (Colômbia)

Pavon (Argentina)

Amuzu (Gana)

Enamorado (Colômbia)

Braithwaite (Dinamarca)

Jovane Cabral (Cabo Verde)

Krovinovic (Croácia)

Kannemann (Argentino)*

*Recebeu a cidadania brasileira. Por isso, nas competições, conta como jogador do Brasil.

Times da Série A com mais estrangeiros

O top 5 do ranking tem o Botafogo em segundo lugar (12 jogadores estrangeiros), o Athletico-PR em terceiro (11) e Inter e Fluminense empatados na quarta posição, com 10 atletas cada.

Grêmio - 13 jogadores

- 13 jogadores Botafogo - 12

Athletico-PR - 11

Inter e Fluminense - 10

e Fluminense - 10 Atlético-MG, Bahia e Vasco - 9

São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Bragantino - 8

Corinthians, Cruzeiro e Santos - 7

Remo - 6

Vitória - 5

Coritiba - 4

Chapecoense - 2

Mirassol - 1

Atlético-MG

Cuello

Pérez

Borbas

Cassiera

Alan Franco

Preciado

Minda

Ivan Román

Cissé

Athletico-PR

Esquivel

Zapelli

Benavídez

Viveros

Portilla

Rivaldo

Terán

Aguirre

García

Mendoza

Aguilar

Bahia

Mingo

Veliz

Sanabria

Gómez

Herrera

Acevedo

Kike Olivera

Araújo

Marco Moreno

Botafogo

Montoro

Medina

Correa

Santi Rodriguez

Ponte

Lucas Villalba

Monzón

Barrera

Hernández

Ferraresi

Domingos Andrade

Barría

Bragantino

Herrera

Sosa

Rodríguez

Sant’Anna

Laquintana

Mosquera

Pitta

Hurtado

Chapecoense

Ramírez

Bolasie

Corinthians

Garro

Angileri

Pedro Milans

Carrillo

Labyad

Depay

Lingard

Coritiba

Lavega

Ocampo

Gómez

Josué

Cruzeiro

Rojas

Lucas Romero

Villalba

Sinisterra

Villareal

Peralta

Arroyo

Flamengo

Rossi

Arrascaeta

De la Cruz

Varela

Carrascal

Plata

Pulgar

Saúl

Fluminense

Castillo

Lucho Acosta

Freytes

Cano

Canobbio

Terans

Serna

Millán

Savarino

Soteldo

Grêmio

Balbuena

Noriega

Pérez

Villasanti

Nardoni

Monsalve

Pavon

Amuzu

Enamorado

Braithwaite

Jovane Cabral

Krovinovic

Kannemann

Inter

Bernabei

Villagra

Aguirre

Mercado

Alan Rodríguez

Rochet

Carbonero

Félix Torres

Maripán

Benjamin

Mirassol

Galeano

Palmeiras

Flaco López

Giay

Barboza

Piquerez

Martínez

Arias

Sosa

Gustavo Gómez

Remo

Picco

Cufré

Monti

Tassano

Catarozzi

Tchamba

Santos

Rollheiser

Frías

Escobar

Oliva

Duarte

Caballero

Miguelito

São Paulo

Enzo Díaz

Calleri

Bobadilla

Coronel

Arboleda

Aurélio Buta

Cédric

Tapia

Vasco

Spinelli

Puma Rodríguez

Saldivia

Gómez

Cuesta

Hinestroza

Rojas

Nuno Moreira

Loide Augusto

Vitória

Pochettino

Tarzia

Martínez

Brítez

Rúben Ismael

Regulamento

O regulamento das competições nacionais (como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) permite relacionar até nove atletas de fora do Brasil por jogo.