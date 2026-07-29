Grêmio é o time com mais estrangeiros no Brasileirão; confira ranking

O futebol brasileiro tem contratado cada vez mais jogadores estrangeiros e dos mais diversos continentes do mundo. Recentemente, o Grêmio contratou o cabo-verdiano Jovane Cabral e o croata Filip Krovinovic, aumentando o número de jogadores nascidos fora do Brasil no elenco.
O Tricolor é o líder do ranking dos times com mais estrangeiros na Série A do Brasileirão. O português Luís Castro tem 13 jogadores do Exterior no elenco gremista.
Os estrangeiros tricolores
- Balbuena (Paraguai)
- Noriega (Peru)
- Pérez (Argentina)
- Villasanti (Paraguai)
- Nardoni (Argentina)
- Monsalve (Colômbia)
- Pavon (Argentina)
- Amuzu (Gana)
- Enamorado (Colômbia)
- Braithwaite (Dinamarca)
- Jovane Cabral (Cabo Verde)
- Krovinovic (Croácia)
- Kannemann (Argentino)*
*Recebeu a cidadania brasileira. Por isso, nas competições, conta como jogador do Brasil.
Times da Série A com mais estrangeiros
O top 5 do ranking tem o Botafogo em segundo lugar (12 jogadores estrangeiros), o Athletico-PR em terceiro (11) e Inter e Fluminense empatados na quarta posição, com 10 atletas cada.
- Grêmio - 13 jogadores
- Botafogo - 12
- Athletico-PR - 11
- Inter e Fluminense - 10
- Atlético-MG, Bahia e Vasco - 9
- São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Bragantino - 8
- Corinthians, Cruzeiro e Santos - 7
- Remo - 6
- Vitória - 5
- Coritiba - 4
- Chapecoense - 2
- Mirassol - 1
Atlético-MG
- Cuello
- Pérez
- Borbas
- Cassiera
- Alan Franco
- Preciado
- Minda
- Ivan Román
- Cissé
Athletico-PR
- Esquivel
- Zapelli
- Benavídez
- Viveros
- Portilla
- Rivaldo
- Terán
- Aguirre
- García
- Mendoza
- Aguilar
Bahia
- Mingo
- Veliz
- Sanabria
- Gómez
- Herrera
- Acevedo
- Kike Olivera
- Araújo
- Marco Moreno
Botafogo
- Montoro
- Medina
- Correa
- Santi Rodriguez
- Ponte
- Lucas Villalba
- Monzón
- Barrera
- Hernández
- Ferraresi
- Domingos Andrade
- Barría
Bragantino
- Herrera
- Sosa
- Rodríguez
- Sant’Anna
- Laquintana
- Mosquera
- Pitta
- Hurtado
Chapecoense
- Ramírez
- Bolasie
Corinthians
- Garro
- Angileri
- Pedro Milans
- Carrillo
- Labyad
- Depay
- Lingard
Coritiba
- Lavega
- Ocampo
- Gómez
- Josué
Cruzeiro
- Rojas
- Lucas Romero
- Villalba
- Sinisterra
- Villareal
- Peralta
- Arroyo
Flamengo
- Rossi
- Arrascaeta
- De la Cruz
- Varela
- Carrascal
- Plata
- Pulgar
- Saúl
Fluminense
- Castillo
- Lucho Acosta
- Freytes
- Cano
- Canobbio
- Terans
- Serna
- Millán
- Savarino
- Soteldo
Grêmio
- Balbuena
- Noriega
- Pérez
- Villasanti
- Nardoni
- Monsalve
- Pavon
- Amuzu
- Enamorado
- Braithwaite
- Jovane Cabral
- Krovinovic
- Kannemann
Inter
- Bernabei
- Villagra
- Aguirre
- Mercado
- Alan Rodríguez
- Rochet
- Carbonero
- Félix Torres
- Maripán
- Benjamin
Mirassol
- Galeano
Palmeiras
- Flaco López
- Giay
- Barboza
- Piquerez
- Martínez
- Arias
- Sosa
- Gustavo Gómez
Remo
- Picco
- Cufré
- Monti
- Tassano
- Catarozzi
- Tchamba
Santos
- Rollheiser
- Frías
- Escobar
- Oliva
- Duarte
- Caballero
- Miguelito
São Paulo
- Enzo Díaz
- Calleri
- Bobadilla
- Coronel
- Arboleda
- Aurélio Buta
- Cédric
- Tapia
Vasco
- Spinelli
- Puma Rodríguez
- Saldivia
- Gómez
- Cuesta
- Hinestroza
- Rojas
- Nuno Moreira
- Loide Augusto
Vitória
- Pochettino
- Tarzia
- Martínez
- Brítez
- Rúben Ismael
Regulamento
O regulamento das competições nacionais (como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) permite relacionar até nove atletas de fora do Brasil por jogo.
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