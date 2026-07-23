Grêmio deve ter somente 30 torcedores em La Paz

Clube boliviano projeta 20 mil pessoas no Estádio Hernando Siles. Filipe Duarte / Agencia RBS

O Grêmio estará em ampla minoria na noite desta quinta-feira (23), em La Paz. Apenas cerca de 30 torcedores adquiriram ingressos para acompanhar de forma presencial o jogo de ida contra o Bolívar, pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

A viagem longa, o custo financeiro e o momento do time contribuem para a baixa presença. Entre os gremistas estará Alberto Pinzetta, de Paraí, que costuma seguir o clube pela América do Sul, e estará novamente com o Tricolor.

— Fizemos um voo de Porto Alegre a Santiago e depois para La Paz. Tivemos um atraso e chegamos só agora, às 10h. Nós voltamos amanhã (sexta) de noite, e aí vamos conhecer a cidade durante o dia, passear de teleférico. Quem gosta de futebol, dá pra fazer turismo — comentou o torcedor, que espera um bom resultado:

— Estamos aí, marcando presença, esperando que o Grêmio faça resultado aqui para depois matar em Porto Alegre e faturar um dinheiro porque está precisando — finalizou Pinzetta.

Projeção de público

O Estádio Hernando Siles, em La Paz, tem capacidade para mais de 40 mil pessoas. Porém, a diretoria do Bolívar projeta 20 mil presentes.

Para a torcida visitante, o ingresso custa 100 bolivianos (em torno de R$ 46 na conversão atual). Para os torcedores locais, os valores variam de 30 bolivianos (R$ 14) para o sócio na Curva Norte, e 180 bolivianos (R$ 85) nas cadeiras.