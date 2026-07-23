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Grêmio deve ter somente 30 torcedores em La Paz

Tricolor enfrenta Bolívar às 19h desta quinta-feira pela jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana

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Filipe Duarte

Direto de La Paz, na Bolívia

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