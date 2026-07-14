Grêmio desiste da contratação de lateral-direito

O Grêmio desistiu da negociação com o Goiás para a contratação do lateral-direito Diego Caito. O Tricolor recebeu a resposta negativa da direção do clube goiano nesta terça-feira (14). Sem acordo, a direção procura um outro nome para a posição.
Natural de São Paulo, o jogador estreou nos profissionais do Goiás em 2023. Antes, fez base no Santo André, Athletico-PR, Palmeiras e teve uma passagem pela base do Tricolor.
Em 2026, o lateral disputou 27 jogos, com dois gols marcados e três assistências. Aprovado pela comissão técnica, a direção tentou a contratação do jogador, mas agora vai em busca de outro nome para a função.
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