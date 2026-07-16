Grêmio descumpre promessa e volta a atrasar salário de jogadores

Grêmio promete quitar pendências até sexta-feira. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio não conseguiu cumprir a promessa que fez ao elenco de colocar em dia os salários. A data estipulada foi extrapolada, mas o clube promete quitar antes da partida contra o Mirassol na volta do Brasileirão.

No começo de julho, o Tricolor pagou cerca de metade dos vencimentos referentes à folha salarial e direito de imagem. O restante tinha ficado estabelecido para colocar em dia até o dia 15 de julho.

Até sexta

O clube não conseguiu realizar o pagamento na data, segundo apurou a reportagem. Os dirigentes prometeram fazer as transferências bancárias até a partida contra o Mirassol, nesta sexta-feira (17), às 20h, no interior de São Paulo.

Nos bastidores, a alegação gremista é que o dinheiro que seria destinado aos jogadores seria oriundo da venda de Viery e Mec. Apenas o zagueiro foi negociado, enquanto o meia-atacante reluta em aceitar a ida para o futebol ucraniano.

O Grêmio projeta uma redução na folha salarial: de R$23 milhões para R$18 milhões nos próximos meses para evitar novos atrasos. Além disso, grandes salários não serão contratados. O objetivo é deixar tudo em dia até o final de 2026.