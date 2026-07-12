Grêmio contrata jogador da seleção de Cabo Verde que jogou a Copa do Mundo

Jovane Cabral em duelo contra Messi. ROBERTO SCHMIDT / AFP

O Grêmio acertou a contratação do meia Jovane Cabral, do Estrela Amadora, de Portugal, e da seleção de Cabo Verde. Ele defendeu o país na Copa do Mundo da América do Norte.

A informação foi confirmada pelo repórter Marco Souza, de Gaúcha Esportes. Jovane chega a Porto Alegre na terça-feira (14), com contrato de um ano e meio.

Jovane Cabral durante jogo contra a Argentina. ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

— Jovane é um jogador que joga pela esquerda pelo meio, vem se juntar a um grupo muito comprometido, tem capacidade para integrar nosso elenco — disse Luís Castro após a vitória sobre o Cruzeiro neste domingo (12).

No entanto, o atleta não poderá reforçar o Grêmio na partida de sexta-feira (17), contra o Mirassol, pela 19ª rodada do Brasileirão. Por se tratar de uma transferência internacional, ele só pode ser registrado a partir do dia 20 de julho, quando abre a janela da Fifa.

Jovane jogou em duas partidas na Copa do Mundo: no empate com a Espanha, na fase de grupos, e na eliminação para a Argentina nas 16 avos de final.