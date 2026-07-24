Grêmio conhece adversário na Recopa Gaúcha 2027; confira

Gramadense venceu a Copa FGF deste ano e disputará a Recopa Gaúcha de 2027. Volmer Perez / FGF / Divulgação

No dia em que o Grêmio perdeu para o Bolívar na Copa Sul-Americana, o time de Luís Castro conheceu um adversário que terá pela frente em 2027.

Campeão gaúcho de 2026, o Tricolor enfrentará o Gramadense na próxima edição da Recopa Gaúcha 2027. O time da Serra Gaúcha venceu o Brasil de Pelotas nos pênaltis e ficou com a taça da Copa FGF.

Na ida, o Gramadense havia vencido por 1 a 0. Contudo, foi superado na volta por 2 a 1, o que levou a decisão para as penalidades.

Em 2026, o time de Pelotas também disputou a Recopa, mas perdeu o troféu para o Inter, no Bento Freitas, por 2 a 1. O Brasil disputou a final por conta do título da Copa FGF de 2025.