Grêmio assina pré-contrato com meio-campista

Meio-campista é um dos destaques do Juventude. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Grêmio acertou a contratação do terceiro reforço desta janela de transferências. O meio-campista Mandaca, do Juventude, assinou pré-contrato com o clube a partir de janeiro de 2027. O vínculo com o clube da Serra vai até o fim deste ano. A direção tentará antecipar a chegada do jogador. A informação foi antecipada pelo colunista Cesar Cidade Dias.

Formado nas categorias de base do Corinthians, o volante teve poucas oportunidades na equipe paulista. Mandaca defende o Juventude desde 2023.

São 143 partidas pela equipe da Serra, com 15 gols marcados e 10 assistências. Na atual temporada, o jogador conviveu com lesões e foi utilizado em 22 partidas, com três gols marcados e quatro assistências.

Para contar imediatamente com Mandaca, o Grêmio precisará acertar a liberação do jogador junto ao Juventude. Os primeiros contatos ainda não viabilizaram a transferência.

Mandaca é o terceiro reforço do Grêmio nesta janela de transferências. O Tricolor já contratou o zagueiro Wallace e o atacante Matheus Nascimento.