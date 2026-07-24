Grêmio apresenta novo meia-atacante; acompanhe ao vivo

O Grêmio apresenta nesta sexta-feira (24) o meia-atacante Jovane Cabral, que jogou pela seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026. Ele assinou com o Tricolor até o final de 2027.
O meia acumula passagens por clubes da Grécia e da Itália, até chegar ao Estrela Amadora. Sua última temporada pelo clube português foi positiva. Foram 27 partidas, sete gols e uma assistência.
O jogador já está regularizado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e tem condições legais de jogo. Caberá ao técnico Luis Castro decidir se o cabo-verdiano fará sua estreia com a camisa gremista contra o Fluminense, no domingo.
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