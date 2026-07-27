Grêmio apresenta novo lateral; acompanhe ao vivo

O Grêmio apresenta nesta segunda-feira (27) o novo lateral-direito da equipe, Diego Caito, de 22 anos. O jogador chega por empréstimo do Goiás e assinou contrato com o Tricolor até o fim do ano com obrigação de compra ao final do período.

Antes mesmo de ser apresentado, Caito já estreou com a camisa gremista. Ele esteve em campo por apenas 21 minutos. Ainda assim, marcou o gol do empate no 1 a 1 contra o Fluminense na Arena.

O lateral chega para brigar pela vaga com Pavon e Marcos Rocha.

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