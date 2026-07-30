Grêmio aposta nos gols de Braithwaite em decisão contra o Bolívar

Braithwaite será o comandante do ataque gremista na Copa Sul-Americana. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio precisa de gols nesta quinta-feira (30). Na Arena, a partir da 19h, o Tricolor recebe o Bolívar pela partida de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para avançar na competição, será preciso reverter o placar adverso que veio do jogo de ida em La Paz.

A derrota por 3 a 2 na altitude deixa a equipe de Luís Castro em uma situação difícil. Será preciso vencer a partida por dois gols de diferença no tempo para seguir no campeonato. Ou bater os bolivianos por um gol e depois resolver a disputa nos pênaltis. Empate ou derrota em casa eliminam o time gremista.

Braithwaite é a esperança de gols em Porto Alegre. O centroavante será titular, pela suspensão de Carlos Vinícius, e tem bom retrospecto na competição. Ele está empatado na artilharia da equipe na Sul-Americana, com dois gols, junto a Amuzu.

O dinamarquês é uma das esperanças para acabar com as eliminações das últimas temporadas. O desempenho recente nas competições continentais é ruim. O time perdeu as quatro últimas disputas em fases eliminatórias. Caiu no playoff da Sul-Americana do ano passado e nas oitavas de final em 2021. Em 2024, a eliminação aconteceu nas oitavas da Libertadores para o Fluminense. Cinco anos atrás, o time não classificou na pré-Libertadores nos duelos contra o Independiente Del Valle.

Pela necessidade de atacar, a comissão técnica estuda mexer na escalação. A ideia utilizada nas últimas semanas de ter três volantes juntos no meio-campo, sem um meia, pode ser revista. O que beneficiaria a Gabriel Mec. Sem contar com Willian e Monsalve, os dois jogadores não estão nos planos da comissão técnica, o jovem vindo das categorias de base é o único nome para a função neste momento.

A ideia de mudar alguns titulares ficou clara na entrevista coletiva de Castro após o empate com o Fluminense. O técnico explicou que a sequência dos próximos dias, com as partidas pela Copa do Brasil contra o Mirassol, exigirá a troca de alguns nomes do time.

— O principal é fazer a gestão da equipe com dois jogos em pouco dias. Vamos olhar de forma racional para os dois jogos para sabermos se temos elenco ou não para repetir a escalação nos dois jogos. Temos que ser muito lúcidos nesse momento e olhar para o que são os nossos grandes desafios. São dois adversários complicados. São duas grandes batalhas — explicou.

O retrospecto do Bolívar no Brasil dá esperanças para a classificação gremista. Os bolivianos jogaram 22 partidas como visitante no País. São 20 derrotas, um empate e uma vitória. O time marcou nove gols e sofreu 65. Nestes jogos, a equipe perdeu 15 vezes por dois gols ou mais de diferença. A sequência atual é de 10 derrotas consecutivas. O único resultado positivo aconteceu em 2002, contra o Athletico-PR.

Uma das mudanças previstas pelo técnico Alejandro Restrepo é a entrada do atacante Dayron Asprilla, autor do terceiro gol no confronto em La Paz, para ter outra opção de velocidade para contra-atacar na Arena.