Grêmio anuncia contratação de meia-atacante

Jovane Cabral disputou dois jogos pela Copa do Mundo de 2026. ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (23) a contratação do jogador Jovane Cabral, que jogou pela seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026.

O meia defendia o clube o Estrela Amadora, de Portugal.

Quem é Jovane Cabral

Aos 16 anos, Jovane Cabral deixou o Grémio Nhagar, de Cabo Verde, para jogar pela equipe B do Sporting, de Portugal.

Jorge Jesus, ex-Flamengo e atual treinador da seleção de Portugal, era treinador do clube na época e foi quem deu as primeiras oportunidades para o cabo-verdiano.

O meia acumula passagens por clubes da Grécia e da Itália, até chegar ao Estrela Amadora.

Sua última temporada pelo clube português foi positiva. Foram 27 partidas, sete gols e uma assistência.