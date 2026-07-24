Grêmio anuncia contratação de lateral

Diego Caito estreou no profissional em 2023. Rosiron Rodrigues / Goiás,Divulgação

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação do lateral Diego Caito, de 22 anos. A expectativa é de que o novo reforço dispute com Pavon a posição de titular da lateral-direita. Ele chega por empréstimo até o fim do ano com obrigação de compra ao final do período.

O Tricolor paga cerca de R$ 5 milhões ao Goiás por 50% dos direitos econômicos do jogador, conforme acordo firmado com o clube goiano. Destes, R$ 3 milhões serão pagos imediatamente. O restante, 40% do valor, será quitado até junho de 2027.

O jogador estreou como profissional em 2023, pelo Goiás. Antes, fez base no Santo André, Athletico-PR, Palmeiras e teve passagem pela base do Tricolor.

Em 2026, o lateral disputou 27 jogos, com dois gols marcados e três assistências.