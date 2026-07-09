Grêmio anuncia contratação de atacante

Buscando reforçar o ataque e aumentar as opções do técnico Luís Castro, o Grêmio anunciou nesta quinta (9) a contratação do atacante Matheus Nascimento. O jogador de 22 anos atuava por empréstimo no LA Galaxy, dos Estados Unidos, e tinha os direitos econômicos ligados ao Botafogo.
O jogador assinou um contrato em definitivo com o Grêmio por quatro anos. Para concluir a negociação, o Tricolor acertou com o Botafogo que parte do valor da dívida do clube carioca com os gaúchos pela contratação de Nathan Fernandes e Cuiabano seria descontado da quantia final da negociação com Matheus Nascimento.
Na atual temporada, foram 12 jogos disputados e dois gols marcados nos Estados Unidos. Pelo Botafogo, balançou a rede 12 vezes e deu sete assistências em 98 partidas.
Com a oficialização da chegada do jogador a Porto Alegre, este será o segundo reforço gremista na atual janela de transferências. Além de Matheus Nascimento, o zagueiro Wallace foi contratado junto ao CRB.
Elogiado por ídolo tricolor
Matheus Nascimento é formado nas categorias de base do Botafogo e subiu ao profissional com apenas 16 anos de idade. O jogador estreou profissionalmente pelo clube carioca no dia 5 de setembro de 2020 contra o Corinthians, pelo Brasileirão. Na época, ele foi o quarto jogador mais novo a entrar em campo pelo Brasileirão.
Após um jogo entre Grêmio e Botafogo em 2021, o técnico Renato Portaluppi rasgou elogios ao novo reforço gremista que foi titular contra o Tricolor na partida.
— Outra coisa que me deixou feliz foi o Matheus Nascimento. Como treinador, é difícil ver um garoto aparecendo tão jovem e com talento. Se vê que, apesar da pouca idade, já é acima da média. A gente torce que esteja aparecendo mais um craque para o futebol brasileiro. Está de parabéns o Botafogo, cuidar bem desse garoto, lapidar, tem muito a crescer — elogiou o ex-treinador gremista.
Disputa no ataque
Matheus Nascimento chega ao Grêmio para ser a terceira opção no comando de ataque de Luís Castro. Ele substitui André Henrique, negociado com o Goztepe SK, da Turquia, e fica atrás de Carlos Vinícius e Braithwaite na hierarquia.
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