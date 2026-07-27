Grêmio anuncia a contratação de meia croata

O Grêmio anunciou nesta segunda-feira (27) a contratação do meio-campista croata Filip Krovinović, de 30 anos. O jogador já tem acerto com o Tricolor e desembarca em Porto Alegre para a realização de exames médicos e posterior assinatura de contrato com o Tricolor até o final de 2028.
Ele chega para disputar posição com os demais meias do elenco gremista. Antes de chegar ao Grêmio, Krovinović defendia o Hajduk Split, da Croácia.
O início da carreira de Krovinovic foi no NK Zagreb. Depois de Rio Ave e Benfica, jogou no West Bromwich-ING e Nottingham Forest-ING.
Além da trajetória em clubes, Filip Krovinović também defendeu as categorias de base da seleção croata, atuando pelas equipes sub-19 e sub-21.
Ficha técnica
- Nome: Filip Krovinović
- Idade: 30 anos (29/8/1995)
- Naturalidade: Zagreb/CRO
- Clubes: Lokomotiva Zagreb (2004-2007), Dinamo Zagreb (2007-2009), NK Zagreb (2009-2015), Rio Ave (2015-2017), Benfica (2017-2021), West Bromwich Albion (2019-2021), Nottingham Forest (2021), Hajduk Split (2021-2026)
- Títulos: Copa da Croácia (2021/22) e (2022/23), Campeonato Português (2018/19)
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