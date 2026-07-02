Grêmio alcança R$ 100 milhões em vendas e se aproxima de meta

Venda de Viery para a Fiorentina renderá, no mínimo, R$ 88 milhões para o Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio avança na meta de conseguir alcançar o valor desejado em vendas na janela de transferências de julho. Após a confirmação do Peñarol por Matias Arezo, o clube alcançou R$ 105 milhões em negociações. Além do centroavante uruguaio, o clube também vendeu Viery e André Henrique nas últimas semanas.

O departamento de futebol projeta arrecadar ainda mais nas próximas semanas. Alvo do Hull City, Gabriel Mec também deve ser vendido em breve, apesar de o Grêmio ter rejeitado os 11 milhões de euros oferecidos pelos ingleses. Se o meia for negociado, o ficará clube perto de conseguir R$ 200 milhões em vendas.

A principal venda no período foi a de Viery, negociado com a Fiorentina por 15 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões), mais 3 milhões de euros em bônus (aproximadamente R$ 18 milhões). O defensor ainda renderá mais 10% de mais valia em uma futura venda.

André Henrique foi negociado com o Goztepe por 1,5 milhão de euros, (aproximadamente R$ 8,9 milhões). A operação também prevê mais 500 mil euros (quase R$ 3 milhões), em bônus por metas.

A operação mais recente é a confirmação feita pelo Peñarol da compra de Arezo. Para permanecer com o jogador, o clube uruguaio pagará imediatamente US$ 1,5 milhão (R$ 7,8 milhões), além de outras duas parcelas de US$ 1 milhão em janeiro de 2027 e em janeiro de 2028.

Outras negociações

O caminho para chegar aos R$ 200 milhões pode ser mais longo. Negociações de menor valor também estão na pauta gremista. Como o mercado por Gabriel Mec ainda não se materializou como a direção projetava, a expectativa é de que outros atletas saiam antes.

É o caso de Miguel Monsalve, procurado em junho pelo Estudiantes. A equipe da Argentina não formalizou proposta, mas sinalizou que voltaria após ter mais clareza dos movimentos de mercado.