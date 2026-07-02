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Grêmio alcança R$ 100 milhões em vendas e se aproxima de meta

Novos negócios devem ocorrer após as transferências de Viery, André Henrique e Arezo

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Marco Souza

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