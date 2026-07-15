Grêmio aceita proposta por Gabriel Mec, mas saída ainda não é certa; saiba o motivo

Em 2025, Mec recusou proposta do Shakhtar. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio aceitou a proposta do Shakhtar, da Ucrânia, por Gabriel Mec. As negociações não estão concretizadas porque o atleta de 18 anos ainda não definiu se deseja ir para o país do leste europeu, que está em guerra com a Rússia. Além das conversas com o clube, o Tricolor também negocia com o estafe do atleta. O pedido é que o jogador ceda parte dos seus direitos econômicos para o clube, aumentando o valor recebido pelo Grêmio na operação.

O clube gaúcho aceitou 12 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões na cotação atual) com bonificação em caso de cumprimento de metas. O Grêmio tem direito a 80% do negócio, cerca de R$ 56 milhões, neste momento.

Além de negociar a distribuição dos direitos econômicos, Mec também precisa responder se deseja ir para a Ucrânia. No ano passado, o Tricolor aceitou uma proposta de 15 milhões de euros do Shakhtar. Mas o jogador rejeitou a oferta.

O jogador afirmou que seu objetivo é atuar nos principais centros do futebol europeu. O Hull City, da Inglaterra, manifestou desejo em contratar o meia. A direção gremista, porém, afirma que não recebeu nenhuma proposta oficial do clube inglês.

Mec estreou pelo Grêmio em 2025, mas ganhou mais espaço nesta temporada. Ele soma 30 jogos, três gols e duas assistências pelo time profissional.