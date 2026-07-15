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Grêmio aceita proposta por Gabriel Mec, mas saída ainda não é certa; saiba o motivo

Shakhtar, da Ucrânia, ofereceu 12 milhões de euros pelo jogador gremista

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Saimon Bianchini

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Lucas Katsurayama

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