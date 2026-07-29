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Grêmio abre negociação para rescindir com meia-atacante

Jogador seguirá rotina de treinos até acertar a saída do clube para Exterior

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Saimon Bianchini

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