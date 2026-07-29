Grêmio abre negociação para rescindir com meia-atacante

Willian não será relacionado para os próximos jogos do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O futuro de Willian será fora do Grêmio, conforme definido em uma reunião entre o jogador e o clube. A negociação para a rescisão foi aberta, e o mercado do exterior é visado para uma transferência.

Enquanto isso, Willian treinará normalmente, mesmo sem perspectiva de aproveitamento neste segundo semestre. Seu contrato se encerra em dezembro.

Conforme adiantado por Eduardo Gabardo, a decisão gremista envolve as características do atleta, que completa 38 anos em 9 de agosto, mas principalmente a questão financeira. Atualmente, ele é dono do segundo maior salário do elenco e ainda há dívida pelas luvas, bonificação prevista em contrato, pela contratação, realizada pela antiga gestão.

Conversa

Desta forma, o Departamento de Futebol gremista teve uma conversa franca com o jogador nesta semana para fazer o acerto. Agora, os dirigentes e advogados estão em contato para alinhar uma rescisão amigável do contrato. Os termos e valores devem ser debatidos nos próximos dias.

Enquanto isso, o Grêmio acertou com o próprio Willian que ele receberá o mesmo tipo de treinamento e não será afastado do elenco principal. Apesar disso, ele não será relacionado para os jogos.

Segundo apurou a reportagem, conversas informais de representantes do Fluminense foram realizadas com o meia-atacante, mas por decisão pessoal a situação não deverá avançar. O estafe trabalha numa transferência para o mercado do Exterior: Oriente Médio ou MLS.

Willian projeta atuar por mais tempo e não encerrar a carreira em breve. Pelo Grêmio, o jogador disputou 28 jogos com dois gols e cinco assistências, ajudando o Tricolor a permanecer na Primeira Divisão na temporada passada e conquistar o Gauchão neste ano.

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