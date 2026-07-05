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Grêmio 1x2 Chapecoense: veja os gols e os melhores momentos do amistoso

Tricolor foi melhor no segundo tempo, após atuação ruim na etapa inicial

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