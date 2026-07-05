Grêmio 1x2 Chapecoense: veja os gols e os melhores momentos do amistoso

O Grêmio foi derrotado pela Chapecoense por 2 a 1, em amistoso disputado em Sinop, Mato Grosso, neste sábado (4). Este foi o segundo compromisso da equipe durante a intertemporada.

No primeiro tempo, Bolasie e Everton marcaram para os catarinenses. O Tricolor descontou no segundo tempo após gol de falta de Pavon.

O próximo amistoso será no dia 12 de julho, contra o Cruzeiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.