Grêmio 1x1 Fluminense: veja gols, notas dos jogadores e situação no Brasileirão

Diego Caito salvou o Grêmio da derrota para o Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio escapou da derrota para o Fluminense graças a Diego Caito. O lateral estreante marcou o gol que definiu o 1 a 1 com o time carioca e ajudou o time gaúcho a somar um ponto importante na luta contra o Z-4.

O Flu, antes, havia aberto o placar com Hulk, que converteu pênalti cometido por Kannemann. O resultado, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, deu ao Tricolor uma pequena folga do Z-4 ao final da noite de domingo (26). Com 22 pontos, o time ultrapassou o Inter e subiu para o 15º lugar.

Tabela do Brasileirão

Como foi Grêmio 1x1 Fluminense

O torcedor na Arena precisou esperar quase toda a primeira metade do jogo até ver alguma chance de gol. A melhor delas acabou desperdiçada por Tetê. Aos 32 minutos, em contra-ataque, Amuzu esperou a movimentação do companheiro e acertou um passe preciso no espaço entre Thiago Silva e Freytes. Fábio saiu e evitou o gol por cobertura do atacante gremista.

A falta de criatividade das duas equipes não gerava chances de gol. Até um escanteio para o Fluminense. Kannemann, sem estar na disputa do lance, abriu o braço e tocou com o braço na bola. Pênalti bobo concedido pelo defensor. Mesmo com a clareza da irregularidade, a arbitragem levou alguns minutos até confirmar a marcação. Hulk converteu a cobrança para os cariocas, sem chances para Gabriel Grando, aos 19 minutos.

Gol salvador

O estreante Diego Caito salvou o time da derrota. Em lance individual pelo lado direito, aos 43 minutos, o lateral chutou da área. A bola desviou em um defensor e tirou de Fábio a chance de fazer a defesa.

Nos acréscimos, Villasanti quase fez o gol da virada. Mas uma defesa em cima da linha, daquelas que o replay quase não explica, evitou uma vitória gremista. Mesmo sem brilho, a equipe gremista encontrou uma forma de somar um ponto na noite de domingo.

Melhores momentos de Grêmio 1x1 Fluminense

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio

Responsável pelo empate, Diego Caito foi o grande destaque do Grêmio no empate com o Flu. Na cotação GZH, sua nota foi 7.

A nota negativa ficou para Kannemann. Autor do pênalti que gerou o gol do Fluminense, o zagueiro levou nota 3,5.

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O que disseram os colunistas de GZH

Luís Castro lamenta empate, mas elogia time

Vaiado quando o seu nome foi anunciado antes da partida, o português elogiou a atuação da sua equipe, sobretudo no aspecto defensivo. Mas perguntas mais críticas ao seu trabalho o fizeram soltar respostas mais ásperas, principalmente em relação ao futuro do seu trabalho no clube.

Não contem comigo para desistir. O tempo é o tempo que for preciso (para o time jogar bem). Vamos fazer melhor o segundo semestre do que o primeiro semestre LUÍS CASTRO técnico do Grêmio

É uma injustiça grande o resultado, mas o futebol é o que é. Foi um dos melhores jogos da temporada. Uma grande organização defensiva que não permitiu qualquer finalização ao Fluminense. Atacamos pela direita, pela esquerda e pelo corredor central. Infelizmente só fizemos um gol. O Fábio teve uma grande exibição LUÍS CASTRO técnico do Grêmio

Próximo jogo

Depois deste confronto, o Tricolor foca na Copa do Brasil. Em 2 de agosto, abre a disputa de oitavas contra o Mirassol. O primeiro jogo será no Maião, às 18h. O duelo decisivo ocorre na Arena, no dia 5, às 19h30min.