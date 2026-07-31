Grêmio 0x1 Bolívar: veja o gol e os melhores momentos do jogo pela Sul-Americana

O Grêmio está eliminado da Sul-Americana. Depois de perder o jogo de ida por 3 a 2 em La Paz, o Tricolor foi derrotado pelo Bolívar por 1 a 0, na Arena, nesta quinta-feira (30), e dá adeus à competição na fase de playoffs.

Aspirilla abriu o placar aos 15 do primeiro tempo. Sem chegar perto de empatar e, muito menos, virar o placar, os jogadores do Grêmio ainda se envolveram em uma confusão nos acréscimos finais. Noriega e Justiniano, do Bolívar, acabaram expulsos.

Agora, além do Brasileirão, o Grêmio disputa a Copa do Brasil. E o próximo compromisso é o jogo de ida das oitavas de final, contra o Mirassol, no domingo (2).