Tricolor de Gabriel Mec foi eliminado da Sul-Americana. Duda Fortes / Grupo RBS

O Grêmio escreveu outra página lamentável em sua história. Na noite de quinta-feira (30), na Arena, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Bolívar. Apenas a segunda vitória em 23 partidas dos bolivianos em solo brasileiro. É a quinta eliminação consecutiva em partidas eliminatórias em competições sul-americanas.

Asprilla marcou no primeiro tempo. Com três volantes por 45 minutos, sem meia, e nem poder de indignação, o time não teve forças para fazer um gol em um adversário de baíxissima capacidade técnica dentro do próprio estádio.

Agora a equipe de Luís Castro, que foi muito xingado durante a partida, volta a campo no domingo (2), quando enfrenta o Mirassol, às 18h, no Estádio Maião, no interior paulista, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Tabela da Sul-Americana

Como foi o jogo?

Luís Castro surpreendeu na escalação do Grêmio ao manter três volantes no meio-campo e promover mudanças importantes na equipe, como a titularidade de Gabriel Grando, Dodi e Pedro Gabriel, enquanto jogadores como Villasanti e Marlon começaram no banco. No entanto, as escolhas não surtiram efeito e geraram forte insatisfação entre os torcedores presentes na Arena.

O início da partida foi preocupante para o Grêmio, que apresentou dificuldades na marcação e muitos erros de passe. Aproveitando as falhas defensivas, o Bolívar criou boas oportunidades e abriu o placar aos 16 minutos, quando Asprilla venceu Kannemann em velocidade e finalizou com precisão. Apesar de algumas tentativas ofensivas, especialmente com Braithwaite, a equipe gremista pouco produziu no primeiro tempo.

A má atuação aumentou a irritação da torcida, que passou a vaiar o time e protestar contra Luís Castro ainda durante a etapa inicial. O Grêmio criou poucas chances reais de gol, sendo a melhor delas uma cabeçada de Nardoni defendida por Lampe. O primeiro tempo terminou sob forte clima de revolta nas arquibancadas.

Na volta do intervalo, o treinador promoveu três mudanças e o time apresentou maior volume ofensivo, mas continuou esbarrando na falta de precisão. Villasanti, Matheus Nascimento, Gabriel Mec e Enamorado participaram de algumas jogadas de perigo, porém o goleiro Lampe manteve boa atuação e impediu o empate. As oportunidades desperdiçadas evidenciaram a falta de organização e efetividade da equipe.

Nos minutos finais, o Grêmio ainda acumulou expulsões, aumentando a sensação de fracasso. A última chance veio em uma jogada de Enamorado e Braithwaite, que acertou a trave no rebote. Com a derrota e a eliminação na Sul-Americana para um adversário considerado tecnicamente inferior, o clube aprofundou a crise na temporada de 2026, permanecendo na zona de rebaixamento do Brasileirão e tendo a Copa do Brasil como sua última grande oportunidade de recuperação.

Veja os gols e melhores momentos

As notas da Cotação ZH

Na noite para esquecer, foram dois os jogadores que levaram as notas mais baixas na eliminação para a equipe boliviana: Kannemann e Braithwaite. Tanto o zagueiro quanto o atacante receberam apenas 3,5 na Cotação ZH. Confira aqui todas as notas dos jogadores.

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O que Luís Castro disse

Após a partida, Luís Castro foi questionado sobre o que justifica a sua permanência no Grêmio. A resposta foi curta e direta:

Quero dar os parabéns aos jogadores, porque correram muito e foram muito aplicados. Dessa forma, o Inter é competitivo e vamos somar muitos pontos PAULO PEZZOLANO técnico do Inter

Ele também foi direto ao descrever o sentimento após a partida:

É um sentimento de tristeza. E de revolta interior. LUÍS CASTRO Técnico do Grêmio

Nos minutos finais da partida, quando o torcedor já havia entendido que não seria possível reverter o resultado, o técnico foi xingado por milhares de pessoas nas arquibancadas, que ainda pediram o retorno do técnico Renato Portaluppi.

As vaias foram para mim, não para os jogadores. Os jogadores deram tudo deles, e a torcida reconheceu que os jogadores deram tudo deles dentro de campo e os apoiou durante todo o jogo LUÍS CASTRO Técnico do Grêmio

Além disso, o treinador português citou Renato Portaluppi após os pedidos da arquibancada:

É normal que os ídolos sejam venerados pela sua torcida. Portanto, é normal que o nome do Renato esteja sempre presente na cabeça de cada um dos torcedores LUÍS CASTRO Técnico do Grêmio

Próximo jogo do Grêmio

O clube gaúcho não tem tempo para lamentações, pois já terá uma nova decisão em torneio eliminatório na sequência do calendário. O próximo compromisso do Tricolor será contra o Mirassol, no domingo (2), às 18h, no Estádio Campos Maia, no Interior paulista.

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