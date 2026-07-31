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Grêmio 0x1 Bolívar: Luís Castro xingado, gritos por Renato, notas dos jogadores e situação após eliminação

Tricolor perdeu em casa para o Bolívar na noite de quinta-feira (30) e deu adeus na Sul-Americana

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