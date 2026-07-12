Grando defende dois pênaltis, e Grêmio vence o Cruzeiro no último amistoso antes do retorno do Brasileirão

No último amistoso antes da volta ao Brasileirão, o Grêmio venceu o Cruzeiro, em Brasília, por 3 a 1, neste domingo (12). Carlos Vinícius, Nardoni e o estreante Matheus Nascimento marcaram os gols gremistas no Estádio Mané Garrincha que contou com mais de 16 mil torcedores. Sinisterra fez para a equipe mineira. No segundo tempo, Gabriel Grando defendeu dois pênaltis.
No restrospecto dos jogos na parada da Copa do Mundo, o Tricolor venceu dois (contra o Cascavel e a partida deste domingo) e perdeu para a Chapecoense. O time de Luis Castro já volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h, contra o Mirassol, pela 19ª rodada do campeonato de pontos corridos. O Grêmio ocupa a 16ª posição na tabela, com 21 pontos, apenas um à frente do Vasco, primeiro na zona de rebaixamento.
Mudanças na escalação
O técnico Luís Castro optou por cinco mudanças em relação ao time que começou o jogo contra a Chapecoense na última semana. Kannemann, Caio Paulista, Villasanti, Tetê e Amuzu entraram nas vagas de Luis Eduardo, Pedro Gabriel, Pérez, Enamorado e Willian.
Primeiro tempo
A primeira oportunidade do Grêmio veio logo aos dois minutos. Em falta sofrida por Gabriel Mec, Pavon cobrou forte com o goleiro Otávio fazendo a defesa de maneira segura. A resposta não demorou a aparecer. Sinisterra passou por Pavon pelo lado direito e serviu para Kaio Jorge. O centroavante do Cruzeiro chapou por cima do gol de Gabriel Grando.
O atacante do time mineiro incomodou novamente aos 11. Kaio Jorge brigou com a defesa gremista e ficou com a bola. O chute, no entanto, foi para fora. Sorte do Grêmio.
Gol do Grêmio
Aos 20, o Tricolor saiu na frente com o grande artilheiro da temporada. Kannemann roubou a bola na intermediária defensiva e acionou Tetê pelo lado direito do ataque. O atacante trombou com a defesa do Cruzeiro e a bola se ofereceu para Carlos Vinícius nas costas da marcação. Centroavante nato, deu um biquinho para fazer 1 a 0 para o Grêmio.
Gol do Cruzeiro
O empate do time mineiro não demorou. Seis minutos depois, Rojas chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. Sinisterra recebeu sozinho e só teve o trabalho de deslocar Grando para marcar e fazer 1 a 1.
Gol do Grêmio
Em jogada combinada pelo lado direito, o Tricolor voltou a ficar na frente no placar. Mec, Tetê e Pavon triangularam e o argentino alçou na área. Nardoni, como elemento surpresa, apareceu e cabeceou para fazer 2 a 1 em Brasília.
Aos 43 minutos, Gabriel Grando salvou o time gaúcho. Matheus Pereira recebeu na entrada da área e arriscou. O goleiro gremista se esticou todo para, com a ponta dos dedos, mandar para escanteio.
Segundo tempo
Ao contrário dos outros amistosos, o técnico Luís Castro optou por manter os 11 titulares para o começo do segundo tempo em Brasília. O compatriota Artur Jorge também.
O Grêmio chegou pela primeira vez aos seis minutos. Tetê pegou a sobra na entrada da área e bateu de primeira. O goleiro Otávio defendeu firme no centro do gol. O Tricolor chegou a incomodar com o atacante. Em contra-ataque, ele ficou no mano a mano, mas bateu em cima da defesa cruzeirense.
Mudanças
As primeiras trocas do Grêmio vieram aos 12 minutos. Tetê e Amuzu deixaram o gramado para as entradas de Marcos Rocha e Enamorado. Com a mudança, Pavon deixou a lateral-direita e virou atacante pelo lado esquerdo.
Estreia de Matheus Nascimento
Em seguida, Luís Castro promoveu a estreia do centroavante Matheus Nascimento. Apresentado na última sexta, ele foi uma das contratações gremistas para o restante da temporada de 2026.
Grando defende pênaltis
Aos 21, o árbitro alegou que Kannemann derrubou Gerson dentro da área. Sem VAR, a reclamação dos jogadores do Grêmio foi em vão. Na cobrança, Gabriel Grando levou a melhor contra Kaio Jorge.
Depois da parada para hidratação, o jogo virou burocrático. As duas equipes pouco se esforçavam, já pensando nas partidas seguintes. Mas aí mais um pênalti para o Cruzeiro. Gabriel Pec sentiu o contato de Pedro Gabriel e se atirou na área. O atacante do time mineiro foi para a cobrança e mais uma vez Gabriel Grando fez a defesa. A intervenção garantiu a vitória gremista em Brasília.
Pênalti para o Grêmio
Nos acréscimos, o jogo teve mais um pênalti. Dessa vez, para o Tricolor. Riquelme foi derrubado por João Marcelo e o árbitro não teve dúvida. Matheus Nascimento fechou a partida em 3 a 1 e garantiu a primeira vitória fora de casa do Tricolor no ano contra um clube da Série A.
Amistoso - 12/7/2026
Grêmio (3)
Gabriel Grando; Pavon (Riquelme, 25’/2ºT), Gustavo Martins (Wagner Leonardo, 25’/2ºT), Kannemann (Luis Eduardo, 25’/2ºT) e Caio Paulista (Pedro Gabriel, 25’/2ºT); Nardoni (Jeferson Forneck, 25’/2ºT), Vilassanti (Zortea, 25’/2ºT) e Gabriel Mec (Monsalve, 16’/2ºT); Tetê (Marcos Rocha, 12’/2ºT), Amuzu (Enamorado, 12’/2ºT) e Carlos Vinícius (Matheus Nascimento, 16’/2ºT). Técnico: Luís Castro
Cruzeiro (1)
Otávio; William (Fágner, 25’/2ºT), Fabrício Bruno (João Marcelo, 25’/2ºT), Jonathan Jesus (Villalba, 25’/2ºT) e Gabriel Rojas Kauã Moraes, 25’/2ºT); Matheus Henrique (Lucas Romero, 25’/2ºT), Gerson (Lucas Silva, 25’/2ºT) e Matheus Pereira (Bruno Rodrigues, 25’/2ºT); Marquinhos (Wanderson, 8’/2ºT) (Gabriel Pec, 25’/2ºT), Sinisterra (Kenji, 25’/2ºT) e Kaio Jorge (Chico da Costa, 25’/2ºT). Técnico: Artur Jorge.
GOLS: Carlos Vinícius (G), aos 20 minutos, Sinisterra (C), aos 26 min, e Nardoni (G), aos 35 min do 1ºT . Matheus Nascimento, aos 49 min do 2ºT.
CARTÕES AMARELOS: Carlos Vinícius (G) e Jonathan Jesus (C), Wagner Leonardo (G), Zortea (G)
LOCAL: Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Próximo jogo
- Sexta-feira (17/7) — 20h
- Mirassol x Grêmio
- Estádio José Maria de Campos Maia — Brasileirão
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