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Grando defende dois pênaltis, e Grêmio vence o Cruzeiro no último amistoso antes do retorno do Brasileirão

Carlos Vinícius, Nardoni e o estreante Matheus Nascimento marcaram os gols no 3 a 1 sobre os mineiros. Foi a primeira vitória fora de casa do Tricolor contra um time da Série A em 2026

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João Praetzel

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