Gols de Grêmio 1 x 1 Fluminense: assista aos melhores momentos

O Grêmio segue sem vencer partidas oficiais desde a retomada das competições. Após derrotas para Mirassol e Bolívar, o time de Luís Castro empatou com Fluminense, neste domingo (26), na Arena.

O 1 a 1 com os cariocas teve gols de Hulk, em cobrança de pênalti cometido por Kannemann, e de Diego Caito, que fez a sua estreia pelo Tricolor. Com o resultado, o Grêmio subiu para a 15º colocação, duas posições à frente da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Com 22 pontos, o clube gaúcho tem um de vantagem sobre o Vasco, a primeira equipe no Z-4, que tem os mesmos 21 pontos do Inter, que pelos critérios está fora da parte mais ingrata da tabela.

O time de Luís Castro volta a jogar pelo Brasileirão apenas em 8 de agosto, quando enfrenta o São Paulo. Antes define a sua vida na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.

Na quarta-feira (30), recebe o Bolívar pela competição continental, após ter perdido o jogo de ida por 3 a 2. Depois, disputa duas partidas em sequência pela Copa do Brasil.