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Goleiro do Grêmio se recupera e poderá enfrentar o Bolívar 

Tricolor recebe a equipe boliviana nesta quinta-feira, na Arena, pelo jogo da volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

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Filipe Duarte

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