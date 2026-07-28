Goleiro do Grêmio se recupera e poderá enfrentar o Bolívar 

Weverton desfalcou o Grêmio contra o Fluminense. Lucas Uebel / Grêmio

Após desfalcar o Grêmio no Brasileirão, Weverton está apto a jogar novamente. O goleiro voltou a treinar normalmente no CT Luiz Carvalho e poderá ser utilizado contra o Bolívar, no jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.

O atleta foi um dos destaques da partida de ida, em La Paz, mas ficou de fora da partida contra o Fluminense, no último domingo (26), por conta de uma indisposição estomacal. Assim, Gabriel Grando ocupou o posto no empate em 1 a 1, na Arena.

Escalação na quinta

O técnico Luís Castro definirá a escalação no treinamento agendado para esta quarta (29). A tendência é de utilização de time misto, priorizando os confrontos com o Mirassol, pela Copa do Brasil, que serão disputados na sequência.

O lateral Diego Caito e o atacante Jovane Cabral, recentemente contratados, não estão inscritos na competição continental. Já o centroavante Carlos Vinícius precisa cumprir mais um jogo de suspensão e só pode jogar em uma eventual fase de oitavas de final.

Como perdeu por 3 a 2 o duelo na Bolívia, o Tricolor precisa de dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Em caso de vitória simples, a decisão irá para os pênaltis.