Goleiro do Bolívar cita histórico antes de enfrentar o Grêmio: "Podemos eliminar um time brasileiro"

Goleiro da seleção boliviana, Carlos Lampe atua no clube de La Paz desde 2023. Club Bolívar / Divulgação

Historicamente, o futebol boliviano não costuma fazer frente ao brasileiro em mata-matas. Entretanto, o experiente goleiro Carlos Lampe, de 39 anos, acredita que o Bolívar tem chance de eliminar o Grêmio nos playoffs da Sul-Americana.

A crença do jogador, que é titular da seleção nacional, se baseia nos confrontos recentes que o clube viveu em competições continentais. No último deles, em abril, venceu o Fluminense por 2 a 0, em La Paz, pela fase de grupos da Libertadores.

Entretanto, por conta de protestos na capital boliviana, foi obrigado a encerrar a participação no torneio em Santa Cruz de la Sierra, sendo derrotado pelo Independiente Rivadavia, da Argentina, o que lhe obrigou a ir para a repescagem.

— O Bolívar é um dos poucos que pode eliminar um time brasileiro. Sabemos do poderio econômico que eles têm, dos jogadores que trazem e o plantel largo que têm para competir de dois em dois dias. Nós viemos em um processo, competindo muito bem desde que chegamos aqui. Somos uma equipe que compete, que tem claro o que tem de fazer e agora, contra o Grêmio, não vai ser exceção —comentou Lampe.

Retrospecto contra brasileiros

Revelado pelo Universitario de Sucre, o goleiro vive a terceira passagem pelo Bolívar. Quando retornou, ajudou na classificação sobre o Athletico-PR, nos pênaltis, pelas oitavas de final da Libertadores de 2023. Na sequência, cairia para o Inter.

Depois disso, venceu por 1 a 0 o jogo de ida contra o Flamengo nas oitavas da Libertadores de 2024, mas foi eliminado ao perder por 2 a 0 no Maracanã. E, no ano passado, empatou em casa por 2 a 2 com o Atlético-MG, mas caiu por 1 a 0 em Belo Horizonte, nas quartas da Sul-Americana.

— A torcida nos exige e nos faz sentir. Confiam que podemos passar e nós também confiamos porque estamos trabalhando bem e estamos melhores fisicamente. Tivemos só dois jogos e por aí estamos em desvantagem, mas a vantagem que temos é que jogamos primeiro em nossa casa — avaliou ele antes de enfrentar o Grêmio em La Paz.

A partida desta quinta está agendada para iniciar às 19h (de Brasília). Uma provável escalação do Bolívar tem: Lampe; Jesús Sagreso, Echavarría, Arreaga e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Melgar; Romero, Patito Rodríguez e Cauteruccio.

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