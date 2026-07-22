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Goleiro do Bolívar cita histórico antes de enfrentar o Grêmio: "Podemos eliminar um time brasileiro"

Equipe boliviana venceu o Fluminense na fase de grupos da Libertadores, mas não avançou às oitavas de final

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Filipe Duarte

De La Paz

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