Goiás aceita oferta, e Grêmio avança em contratação de lateral

Diego Caito deve chegar a Porto Alegre nos próximos dias para a assinatura de contrato. Rosiron Rodrigues / Goiás,Divulgação

Depois de rejeitar a proposta do Grêmio na última terça-feira (14), o Goiás aceitou a oferta por Diego Caito. A direção do Tricolor foi comunicada nesta quarta-feira (15) da mudança de postura. Pelo acordo, o clube gaúcho pagará cerca de R$ 5 milhões aos goianos pelo lateral de 22 anos.

Pelo acordo, a direção gremista pagará R$ 3 milhões imediatamente. o restante, 40% do valor, será quitado até junho de 2027. A expectativa é de que o novo reforço dispute com Pavon a posição de titular da lateral-direita.

Natural de São Paulo, o jogador estreou nos profissionais do Goiás em 2023. Antes, fez base no Santo André, Athletico-PR, Palmeiras e teve uma passagem pela base do Tricolor.

Em 2026, o lateral disputou 27 jogos, com dois gols marcados e três assistências. Aprovado pela comissão técnica, a direção tentou a contratação do jogador, mas agora vai em busca de outro nome para a função.