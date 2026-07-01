Gaúcha Esportes transmite amistoso entre Grêmio e Chapecoense em imagens neste sábado

Partida será disputada no Estádio Gigante do Norte, em Sinop-MT. Julio Tabile/ / Divulgação Sinop FC

O canal de Gaúcha Esportes no YouTube transmitirá em imagens o segundo amistoso da intertemporada gremista. Neste sábado, às 19h, o Tricolor enfrentará a Chapecoense. A partida será realizada no Estádio Gigante do Norte, em Sinop-MT.

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A delegação gremista viajará ao Mato Grosso na noite de sexta-feira (3). O técnico Luís Castro planeja utilizar força máxima para o jogo, assim como na partida vencida contra o Cascavel.

Preservados da partida contra os paranaenses, Villasanti e Braithwaite podem ser as novidades da viagem a Sinop. Tetê e Luis Eduardo, recuperados de lesão, também serão avaliados pela comissão técnica. A tendência é de que a dupla retorne, pelo menos como opção para o banco de reservas.

Liberado após reclamar de dores musculares contra o Cascavel, Gustavo Martins não preocupa e deve voltar ao time titular para o jogo contra os catarinenses.