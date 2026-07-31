Gabriel Grando lamenta eliminação do Grêmio na Sul-Americana: "Não tem como voltar atrás"

Grando foi titular no lugar de Weverton. Duda Fortes / Grupo RBS

Em uma temporada ruim do Grêmio, a eliminação para o Bolívar, nos playoffs da Sul-Americana foi mais um banho de água fria no torcedor gremista. Nesta quinta-feira (30), o Tricolor foi derrotado por 1 a 0, na Arena.

O primeiro jogador a falar após a derrota em casa foi o goleiro Gabriel Grando, que, de forma surpreendente, começou como titular no lugar de Weverton. Ele fez uma breve avaliação sobre a atuação da equipe.

— A gente se preparou bastante, acabamos sofrendo um gol em uma infelicidade, em um lance nada a ver. Acabou nos custando a classificação, mas a gente tem que continuar trabalhando. É difícil falar em um momento desse. A gente tem que trabalhar, que logo no domingo tem outra batalha — disse Gabriel Grando.

Ao ser questionado sobre as dificuldades encontradas dentro de campo, o goleiro elogiou a marcação do time boliviano.

— Eles fecharam bem a primeira linha. Acabou nos causando bastante dificuldade. Na parte dos passes, ficavam bem fechados. Mas como eu falei, agora não dá para lamentar, não tem mais como voltar atrás. É pensar na outra competição que temos agora domingo — concluiu.

O Grêmio volta a entrar em campo no próximo domingo (2), às 18h, contra o Mirassol, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na semana seguinte, na quarta-feira (5), o Tricolor disputa a partida de volta, na Arena.