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Fiasco histórico, protestos e manutenção de Luís Castro: os bastidores da eliminação do Grêmio para o Bolívar

Tricolor voltou a cair na fase de playoffs da Sul-Americana e aumentou pressão sobre o treinador; diretoria bancou sequência do trabalho

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Marco Souza

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