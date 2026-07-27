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Ex-Grêmio é eleito melhor atacante do Campeonato Mexicano

João Pedro Galvão marcou 14 gols em 17 partidas pelo Atlético San Luis

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