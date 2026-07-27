Ex-Grêmio é eleito melhor atacante do Campeonato Mexicano

Atacante de 34 anos foi o goleador do Campeonato Mexicano. Reprodução / @AtletideSanLuis / X

O melhor atacante e goleador do último Campeonato Mexicano disputado é João Pedro Galvão. Sim, o mesmo que vestiu a camisa do Grêmio entre 2023 e 2024 e marcou apenas dois gols em 44 partidas.

Pelo Atlético de San Luis, o atacante de 34 anos fez 28 gols em 36 jogos. No torneio Apertura, fez 12 gols, enquanto no Clausura foram 14, disputando 17 partidas em cada. Ele ainda marcou duas vezes na League Cup de 2025.

Na disputa direta pelo prêmio de melhor atacante, Galvão superou Armando González, centroavante de 23 anos do Chivas Guadalajara, que marcou 24 gols somando os torneios Apertura e Clausura da última temporada.

Apesar dos gols marcados, o ex-atacante do Grêmio está fora de ação desde o dia 9 de julho, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho. Galvão só deve retornar aos gramados em fevereiro de 2027.