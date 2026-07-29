Ex-Grêmio disputará Jogo das Estrelas da MLS ao lado de Thomas Müller e de Son

Guilherme é destaque do Houston Dynamo. MARIA LYSAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No Houston Dynamo há menos de um ano, o atacante Guilherme vem se destacando e já garantiu vaga no Jogo das Estrelas da MSL. Ao lado de Evander, ele será o representante do Brasil no time escolhido para participar do All-Star Game.

O evento festivo reúne os principais destaques da competição, que neste ano vão enfrentar estrelas da Liga Mexicana. Guilherme marcou nove gols e deu cinco assistências em 18 partidas pelo time de Houston.

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— É um sentimento de muita alegria, estou muito honrado por esse convite. Uma grande de oportunidade de jogar ao lado dos melhores da liga e de jogadores que fizeram história no futebol — disse Guilherme, ex-Grêmio, em entrevista do evento.

O duelo será realizado nesta quarta-feira (29), às 21h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte. O jogo será transmitido pela Apple TV.

O time da MLS no All-Star Game conta com 29 jogadores. Eles podem ser selecionados através de três maneiras: por votação (unindo opiniões da torcida, mídia e integrantes da liga), por escolha do técnico de cada time ou por escolha do comissário da MLS, Don Garber.

No caso de Guilherme, ele foi indicado pelo treinador do Houston Dynamo, Ben Olsen.

Entre os destaques da MLS estão o alemão Thomas Muller, ex-Bayern de Munique e atualmente no Vancouver Whitecaps, e o sul-coreano Son Heung-Min, ex-Tottenham e atualmente no Los Angeles FC.

— Vivo um grande momento aqui, desde que cheguei, creio que seja um fruto de um trabalho sério e profissional que sempre tive. Ver a família bem e feliz me motiva e me tranquiliza ao mesmo tempo, dessa forma consigo render o meu melhor em campo, por isso os gols, assistências e grandes jogos acontecem com mais naturalidade — afirmou Guilherme.

Sem Messi

Apesar de ser o Jogo das Estrelas, a maior de todas não estará. Lionel Messi estava na lista inicial da partida, mas ele foi liberado devido a um acordo da MLS com o sindicato de jogadores.

Rodrigo De Paul, companheiro de seleção Argentina e Inter Miami, também não irá participar pelo mesmo motivo.

O trato garantiu um descanso extra para atletas que disputaram a Copa do Mundo. Esse será o terceiro ano consecutivo que Messi não participa do evento.

Convocados do All-Star Game da MLS

Goleiros

Maxime Crépeau - Orlando City

Matt Freese - New York City FC

Brian Schwake - Nashville SC

Defensores

Max Arfsten - Columbus Crew

Lucas Herrington - Colorado Rapids

Richie Laryea - Toronto FC

Anthony Markanich - Minnesota United FC

Steven Moreira - Columbus Crew

Daniel Munie - San Jose Earthquakes

Andy Najar - Nashville SC

Jackson Ragen - Seattle Sounders FC

Tim Ream - Charlotte FC

Meio-campistas

Sebastian Berhalter - Vancouver Whitecaps

Pep Biel - Charlotte FC

Yannick Bright - Inter Miami CF

Andrés Cubas - Vancouver Whitecaps FC

Evander - FC Cincinnati

Carles Gil - New England Revolution

Zavier Gozo - Real Salt Lake

Hany Mukhtar - Nashville SC

Thomas Müller - Vancouver Whitecaps FC

Ashley Westwood - Charlotte FC

Atacantes

Anders Dreyer - San Diego FC

Guilherme - Houston Dynamo FC

Julian Hall - Red Bull Nova York

Son Heung-Min - LAFC

Petar Musa - FC Dallas

Sam Surridge - Nashville SC

Philip Zinckernagel - Chicago Fire FC