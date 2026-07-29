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Ex-Grêmio disputará Jogo das Estrelas da MLS ao lado de Thomas Müller e de Son

Guilherme foi selecionado para o All-Star Game em sua primeira temporada no campeonato dos Estados Unidos

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