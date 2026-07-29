Ex-Grêmio disputará Jogo das Estrelas da MLS ao lado de Thomas Müller e de Son

No Houston Dynamo há menos de um ano, o atacante Guilherme vem se destacando e já garantiu vaga no Jogo das Estrelas da MSL. Ao lado de Evander, ele será o representante do Brasil no time escolhido para participar do All-Star Game.
O evento festivo reúne os principais destaques da competição, que neste ano vão enfrentar estrelas da Liga Mexicana. Guilherme marcou nove gols e deu cinco assistências em 18 partidas pelo time de Houston.
— É um sentimento de muita alegria, estou muito honrado por esse convite. Uma grande de oportunidade de jogar ao lado dos melhores da liga e de jogadores que fizeram história no futebol — disse Guilherme, ex-Grêmio, em entrevista do evento.
O duelo será realizado nesta quarta-feira (29), às 21h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte. O jogo será transmitido pela Apple TV.
O time da MLS no All-Star Game conta com 29 jogadores. Eles podem ser selecionados através de três maneiras: por votação (unindo opiniões da torcida, mídia e integrantes da liga), por escolha do técnico de cada time ou por escolha do comissário da MLS, Don Garber.
No caso de Guilherme, ele foi indicado pelo treinador do Houston Dynamo, Ben Olsen.
Entre os destaques da MLS estão o alemão Thomas Muller, ex-Bayern de Munique e atualmente no Vancouver Whitecaps, e o sul-coreano Son Heung-Min, ex-Tottenham e atualmente no Los Angeles FC.
— Vivo um grande momento aqui, desde que cheguei, creio que seja um fruto de um trabalho sério e profissional que sempre tive. Ver a família bem e feliz me motiva e me tranquiliza ao mesmo tempo, dessa forma consigo render o meu melhor em campo, por isso os gols, assistências e grandes jogos acontecem com mais naturalidade — afirmou Guilherme.
Sem Messi
Apesar de ser o Jogo das Estrelas, a maior de todas não estará. Lionel Messi estava na lista inicial da partida, mas ele foi liberado devido a um acordo da MLS com o sindicato de jogadores.
Rodrigo De Paul, companheiro de seleção Argentina e Inter Miami, também não irá participar pelo mesmo motivo.
O trato garantiu um descanso extra para atletas que disputaram a Copa do Mundo. Esse será o terceiro ano consecutivo que Messi não participa do evento.
Convocados do All-Star Game da MLS
Goleiros
- Maxime Crépeau - Orlando City
- Matt Freese - New York City FC
- Brian Schwake - Nashville SC
Defensores
- Max Arfsten - Columbus Crew
- Lucas Herrington - Colorado Rapids
- Richie Laryea - Toronto FC
- Anthony Markanich - Minnesota United FC
- Steven Moreira - Columbus Crew
- Daniel Munie - San Jose Earthquakes
- Andy Najar - Nashville SC
- Jackson Ragen - Seattle Sounders FC
- Tim Ream - Charlotte FC
Meio-campistas
- Sebastian Berhalter - Vancouver Whitecaps
- Pep Biel - Charlotte FC
- Yannick Bright - Inter Miami CF
- Andrés Cubas - Vancouver Whitecaps FC
- Evander - FC Cincinnati
- Carles Gil - New England Revolution
- Zavier Gozo - Real Salt Lake
- Hany Mukhtar - Nashville SC
- Thomas Müller - Vancouver Whitecaps FC
- Ashley Westwood - Charlotte FC
Atacantes
- Anders Dreyer - San Diego FC
- Guilherme - Houston Dynamo FC
- Julian Hall - Red Bull Nova York
- Son Heung-Min - LAFC
- Petar Musa - FC Dallas
- Sam Surridge - Nashville SC
- Philip Zinckernagel - Chicago Fire FC
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