Ex-Grêmio comemora titularidade em amistoso da Fiorentina: "Feliz neste começo de trabalho"

Viery está no top 5 de maiores vendas da história do Grêmio. Fiorentina / Divulgação

Agora ex-Grêmio, Viery iniciou sua trajetória na Fiorentina. Antes do começo do calendário oficial, o clube italiano realiza amistosos que servem como oportunidade para o zagueiro justificar a contratação de 15 milhões de euros.

Até o momento, foram três jogos: goleada por 8 a 1 sobre o time sub-20 da Fiorentina, vitória por 1 a 0 contra o Gubbio, da 3ª divisão italiana, e derrota por 3 a 2 para o Queens Park Rangers, da Inglaterra. A última partida ocorreu neste sábado (25), e o brasileiro foi titular.

— Feliz neste começo de trabalho pelo clube. Fui muito bem recebido por todos, e a estrutura é fantástica. Acreditamos muito no sucesso que teremos nesta temporada — disse Viery, em declaração enviada pela assessoria de imprensa.

A Fiorentina ainda disputará outros quatro amistosos, contra Watford, Real Madrid, Deportivo La Coruña e Modena. A estreia em jogos oficiais será em 24 de agosto, quando o time de Viery enfrentará a Roma, fora de casa, pelo Campeonato Italiano.