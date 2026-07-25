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Ex-Grêmio comemora titularidade em amistoso da Fiorentina: "Feliz neste começo de trabalho"

Zagueiro vendido por 15 milhões de euros atuou em três jogos não oficiais

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Lucas Katsurayama

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