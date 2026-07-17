Ex-Grêmio assume como técnico de time da quarta divisão carioca

Souza iniciará carreira como técnico. Divulgação / Arouca

Aposentado dos gramados desde o fim de 2025, o ex-volante Souza, que jogou no Grêmio entre 2012 e 2014, iniciará uma nova carreira no futebol. Aos 37 anos, o ex-jogador assumiu o comando do Arouca Barra Clube, da Quarta Divisão do Campeonato Carioca.

— Vamos buscar promover jovens para o cenário nacional. A ideia é aproveitar a formação já existente no Rio de Janeiro e colocar os talentos no profissional. Esses meninos, no futuro próximo, poderão atuar por outros clubes do Brasil e do Exterior — afirmou Souza.

A última equipe que Souza defendeu como jogador foi o Vasco, clube pelo qual foi revelado.

O clube iniciará estreará no futebol profissional neste ano. Até o momento, o clube trabalhava na formação de atletas, com foco nas categorias de base. A partir de 2026, a atuação será ampliada, conectando o desenvolvimento de atletas à competição profissional.

Souza vinha estudando gestão no futebol para tirar a Licença B da CBF e pretende seguir a profissionalização na área.

Nesta sexta-feira (17), o ex-jogador fez sua primeira partida no comando do clube, em amistoso diante do Tigres. A estreia está prevista para 30 de agosto.