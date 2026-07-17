Grêmio

Em nova função
Notícia

Ex-Grêmio assume como técnico de time da quarta divisão carioca

Souza, que atuou no Tricolor entre 2012 e 2014, comandará o Arouca Barra Clube, do Rio de Janeiro

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS