"Estou muito envergonhado", admite Villasanti após a eliminação do Grêmio na Sul-Americana

Villasanti entrou no segundo tempo da derrota do Grêmio para o Bolívar. Duda Fortes / Grupo RBS

O reflexo da eliminação do Grêmio para o Bolívar na Copa Sul-Americana pode ser medido pelo sentimento que permeia os jogadores gremistas. Mais precisamente em Villasanti. O paraguaio falou após a derrota por 1 a 0, na quinta-feira (30), na Arena, e admitiu estar envergonhado com o adeus precoce.

A vergonha se justifica por conta da expectativa que o grupo de jogadores criou no avanço para as oitavas de final da Sul-Americana — progresso este que não se concretizou.

Esta esperança foi abordada pelo paraguaio, que enfatizou a obrigação do Grêmio em avançar de fase. Ao mesmo tempo, adotou um discurso de projetar o futuro na tentativa de superar o baque sofrido.

— Obviamente, estou muito envergonhado, muito triste, chateado. Era um jogo que a gente tinha muita ilusão de passar. Tínhamos uma obrigação de passar. A gente já tem um jogo de novo na sequência, a partir da amanhã já vamos preparar o jogo do domingo que a gente já pode dar a volta por cima de novo — afirmou.

Os torcedores presentes na Arena proferiram vaias no final do jogo em forma de descontentamento com a partida e com o momento do Grêmio na temporada.

O meia, em contrapartida, não demonstrou dúvidas no que diz respeito à volta por cima do Grêmio na temporada:

— Essa camisa é muito grande. Então é acreditar na gente e que vamos continuar trabalhando. Hoje é o momento de abaixar a cabeça e ficar triste. Mas a partir de amanhã é preparar o jogo de domingo e que a decisão vai ser na nossa casa e a agente precisa reverter esta situação.

A primeira oportunidade para afastar o momento ruim será no domingo (2), às 18h, no Estádio Campos Maia, quando o Grêmio encara o Mirassol em duelo válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Na visão de Villasanti, a melhora da equipe virá com mais atenção no início dos jogos.

— A gente precisa entrar mais focado nos jogos e parar de tomar gol rápido. A gente tá deixando pra depois, a gente tá tomando gol e depois saindo pra jogar. Acho que a gente tem que entrar mais focado nos jogos, trabalhar essa parte — esclareceu o jogador.