Grêmio

Triste
Notícia

"Estou muito envergonhado", admite Villasanti após a eliminação do Grêmio na Sul-Americana

Tricolor foi eliminado para o Bolívar na Arena e se despediu nos playoffs do torneio

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS