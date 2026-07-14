Entre titulares, reservas e esquecidos; veja como estão os 21 jogadores que deixaram o Grêmio em 2026

Cristaldo é um dos jogadores que deixaram o Grêmio. Jeff Botega / Agencia RBS

Um time e um banco de reservas quase cheio deixaram o Grêmio entre dezembro de 2025 e o final de fevereiro de 2026. Entre rescisões, empréstimos, venda e pedido para ir embora, 21 jogadores saíram do clube no início da temporada.

Um dos desafios da nova gestão era reformular o elenco, que em 2025 lutou para não cair e acabou eliminado por times de menor expressão na Sul-Americana e na Copa do Brasil.

Nomes criticados como o goleiro Tiago Volpi, o volante Camilo, o meia Cristaldo e o atacante Matías Arezo viraram peças importantes nas suas novas equipes, enquanto atletas pouco lembrados pela torcida seguem sem ter espaço, como o goleiro Jorge e o volante Alex Santana.

Zero Hora analisou como os 21 jogadores que saíram do clube estão em suas novas equipes. Veja abaixo.

Goleiros

Tiago Volpi — Bragantino

Tiago Volpi é o titular do Bragantino no Brasileirão. Ari Ferreira / Divulgação Red Bull Bragantino

Após ter o contrato rescindido com o Grêmio, Tiago Volpi foi titular em 11 das 18 rodadas disputadas pelo Bragantino no Brasileirão. O goleiro assumiu a posição no time de Bragança Paulista, mas tem sido reserva nos jogos da Sul-Americana.

15 jogos

16 gols sofridos

2 gols marcados

Jorge — Ceará

Jorge não entrou em campo pelo Ceará. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Repassado ao Ceará, o goleiro Jorge não atuou em nenhuma partida pela equipe nordestina.

Adriel — AFS, de Portugal

Adriel tem acerto encaminhado com time português. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Com contrato com o Grêmio até 2027, o goleiro Adriel retorna ao clube após ter sido emprestado para o AFS, de Portugal, que acabou rebaixado para a segunda divisão. O atleta tem acerto encaminhado com o Torreense, também da segunda divisão de Portugal.

16 jogos

24 gols sofridos

Zagueiros

Jemerson — São Bernardo

Jemerson é titular do São Bernardo na Série B. Duda Fortes / Agencia RBS

Um dos jogadores mais contestados pela torcida, o zagueiro Jemerson fechou com o São Bernardo, onde foi titular em 10 dos 14 jogos que disputou, entre Série B e Copa Sul-Sudeste. A equipe paulista ocupa a sétima posição na Segunda Divisão.

14 jogos

6 vitórias

4 empates

4 derrotas

um cartão vermelho

Rodrigo Ely — Almería

Rodrigo Ely retornou ao Almería, onde foi titular. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Outro defensor criticado pela torcida, Rodrigo Ely teve o contrato rescindido com o Grêmio e acertou o seu retorno ao Almería, clube onde ele estava antes de atuar pelo Tricolor.

Ely disputou 16 partidas da Segunda Divisão espanhola, 14 delas como titular, incluindo as finais dos playoffs do acesso para La Liga, na qual o Almería acabou derrotado pelo Málaga.

16 jogos

9 vitórias

3 empates

4 derrotas

Laterais

Enzo — Athletic-MG

Enzo tem sido titular do Athletic-MG na Série B Jonathan Heckler / Agencia RBS

Depois de ser devolvido ao CSA sem jogar pelo Grêmio, o lateral-esquerdo Enzo foi emprestado ao Athletic-MG, onde disputou o Campeonato Mineiro e a Série B. O defensor foi titular em sete dos 10 jogos em que esteve em campo neste ano.

10 jogos

2 vitórias

3 empates

5 derrotas

uma assistência

Lucas Esteves — Atlético San Luis

Lucas Esteves virou titular no futebol mexicano. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Titular do Grêmio no primeiro semestre de 2025, Lucas Esteves perdeu espaço após a chegada de Marlon e teve o contrato rescindido antes de fechar o Atlético San Luis, do México. Neste ano, o lateral-esquerdo começou nove dos 12 jogos que disputou no Clausura.

12 jogos

3 vitórias

um empate

8 derrotas

João Lucas — Remo

João Lucas sofreu uma grave lesão e só voltará a jogar em 2027. LUCAS UEBEL / Gremio Divulgação

Primeiro reforço do Grêmio para a temporada 2025, o lateral-direito João Lucas não conseguiu repetir o bom desempenho que teve no Juventude e não se firmou no Tricolor.

Nesta temporada, o jogador foi emprestado ao Remo, onde era titular até romper os ligamentos do joelho direito. O defensor tem previsão de retorno apenas em 2027.

12 jogos

2 vitórias

6 empates

4 derrotas

Volantes

Alex Santana — Corinthians

Alex Santana jogou apenas nove minutos pelo Corinthians. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Alex Santana jogou apenas nove minutos desde que retornou ao Corinthians, após o fim do empréstimo ao Grêmio. O volante entrou no final da derrota por 2 a 1 para o Mirassol, pelo Brasileirão.

Camilo — Chapecoense

Camilo assumiu a braçadeira de capitão na Chapecoense. Rafael Bressan / Chapecoense,Divulgação

Cedido à Chapecoense até o final deste ano, Camilo foi titular em 29 dos 30 jogos que disputou e assumiu a braçadeira de capitão da equipe catarinense.

30 jogos

10 vitórias

8 empates

12 derrotas

Ronald — Fortaleza

Ronald não tem sido aproveitado pelo Fortaleza na Série B. Renan Jardim / Grêmio / Divulgação

Sem espaço no Grêmio, o volante Ronald foi emprestado ao Fortaleza, onde também não teve protagonismo. Promessa da base tricolor, o jogador atuou em 22 partidas, 10 como titular.

Sua última atuação foi na derrota por 2 a 1 para o Vitória, em casa, pela Copa do Nordeste quando foi expulso. Desde então, não foi mais aproveitado.

22 jogos

14 vitórias

5 empates

3 derrotas

um cartão vermelho

Carballo — sem clube

Carballo é o único jogador que deixou o Grêmio e está sem clube. Lucas Uebel / Gremio

Contratado em 2023 pelo Grêmio com o cartaz de ser o melhor jogador do futebol uruguaio, Carballo foi emprestado duas vezes para o futebol dos Estados Unidos. No Portland Timbers, rompeu o ligamento cruzado em setembro de 2025 e desde então não voltou a jogar. Atualmente, está sem clube.

Cuéllar — Deportivo Cali

Cuéllar voltou ao clube que o revelou. Caroline Motta / Grêmio,Divulgação

Um dos principais reforços do Grêmio para 2025, Cuéllar deixou o clube com apenas 28 jogos disputados e uma série de problemas musculares. Após rescindir com o Tricolor, retornou ao Deportivo Cali, clube que o revelou, onde atuou em nove partidas, apenas três como titular.

9 jogos

6 vitórias

2 empates

Uma derrota

Mila — Anápolis

Mila foi titular na maioria dos jogos do Anápolis. LUCAS UEBEL / Grêmio Divulgação

Sem espaço no Grêmio, Mila teve o contrato rescindido e fechou com o Anápolis em janeiro. O volante atuou em 11 das 14 rodadas disputadas na Série C, competição em que sua equipe ocupa a última posição, e foi titular em 25 das 31 partidas que jogou neste ano.

31 jogos

11 vitórias

5 empates

15 derrotas

Um gol

Uma assistência

Edenilson — Botafogo

Edenilson oscilou entre a titularidade e o banco de reservas. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Após pedir para deixar o Grêmio, Edenilson fechou com o Botafogo, clube pelo qual oscilou entre a titularidade e o banco de reservas, similar a sua passagem pelo Tricolor.

21 jogos

12 vitórias

5 empates

4 derrotas

4 gols

3 assistências

Meia

Cristaldo — Talleres

Cristaldo assumiu a titularidade do Talleres Jeff Botega / Agencia RBS

Após três temporadas no Grêmio, Cristaldo teve o contrato rescindido e retornou ao futebol argentino. O ex-camisa 10 do Tricolor virou titular do Talleres, quarto colocado do Apertura.

10 jogos

4 vitórias

3 empates

3 derrotas

2 assistências

Atacantes

Arezo — Peñarol

Arezo é quem mais se destacou dos 21 jogadores que deixaram o Grêmio. Peñarol / Divulgação

Jogador com mais destaque individual entre os 21 que deixaram o Grêmio no início desta temporada, Arezo foi comprado pelo Peñarol por US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual).

O centroavante fez nove gols em 23 jogos na temporada e foi o artilheiro do time treinado por Diego Aguirre.

23 jogos

9 vitórias

6 empates

8 derrotas

9 gols

Cristian Olivera — Bahia

Cristian Olivera começou bem no Bahia, mas perdeu espaço. Jeff Botega / Agencia RBS

Cristian Olivera repetiu no Bahia o que mostrou no Grêmio: um início de temporada animador seguido de queda de rendimento. O uruguaio teve uma sequência de jogos na equipe inicial, mas perdeu espaço ao longo do ano. O atacante disputou 25 partidas pelo clube nordestino, 16 como titular.

25 jogos

13 vitórias

4 empates

8 derrotas

2 gols

2 assistências

Alysson Edward — Aston Villa

Alysson foi contratado por 10 milhões de euros (R$ 65 milhões). Aston Villa / Divulgação

A grande venda do Grêmio no início do ano, Alysson Edward entrou em campo apenas três vezes pelo Aston Villa, todas pela Premier League.

O jogador revelado na base gremista atuou apenas 47 minutos e teve um encontro inusitado com o príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, na comemoração do título da Liga Europa, vencida pelo Aston Villa.

3 jogos

Uma vitória

2 derrotas

47 minutos em campo

Jardiel — Novorizontino

Jardiel marcou na sua estreia, mas pouco jogou depois. Renan Jardim / Grêmio/Divulgação

Artilheiro na base gremista, Jardiel foi emprestado ao Novorizontino no início do ano. O atacante estreou com gol, mas pouco entrou em campo. Das oito partidas que disputou, quatro foram como titular, todas pela Copa Sul-Sudeste.

A equipe paulista ocupa a quinta posição da Série B e está na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Jardiel entrou em campo somente uma vez na Segunda Divisão, contra o Londrina, quando atuou por apenas sete minutos.

8 jogos

3 vitórias

2 empates

3 derrotas

Um gol

Aravena — Portland Timbers

Aravena não marcou nem deu passe para gol na MLS. Jefferson Botega / Agencia RBS

Contratado em 2024, Aravena foi repassado no início da temporada ao Portland Timbers, dos Estados Unidos. O atacante começou como titular em cinco dos 16 jogos que disputou, não marcou gol e não deu assistência.

16 jogos

6 vitórias

2 empates

8 derrotas