Grêmio

Limpa no vestiário
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Entre titulares, reservas e esquecidos; veja como estão os 21 jogadores que deixaram o Grêmio em 2026

Tiago Volpi, Camilo, Cristaldo e Arezo são nomes que saíram do Tricolor e viraram peças importantes nas novas equipes

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Lucas Henriques

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