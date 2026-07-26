Empresário garante conversa por renovação caso Mec permaneça no Grêmio ao fim da janela

Jovem tem contrato com o Tricolor até setembro de 2027. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Gabriel Mec não deixará o Grêmio de graça ao final do contrato. A garantia foi dada pela empresa que gerencia a carreira do meia-atacante por meio de nota divulgada neste domingo (26).

Na publicação, o empresário Cleber Eduardo esclarece que há um acordo com a diretoria gremista de retomar conversas pela renovação contratual caso o jogador não seja negociado até o fim da janela de transferências. O atual vínculo do atleta com o Tricolor se encerra em setembro de 2027.

"Ficou alinhado entre as partes que, caso não seja concretizada uma transferência internacional até o encerramento da atual janela de transferências, o Grêmio e a representação do atleta voltarão a se reunir para tratar de uma possível renovação contratual, sempre buscando a melhor solução para o clube e para o desenvolvimento da carreira do jogador", diz um trecho do texto.

O jovem de 18 anos tem despertado o interesse de clubes europeus, porém não houve acordo para a transferência. O Hull City, da Inglaterra, ofereceu 11,5 milhões de euros (mais de R$ 66 milhões), enquanto que o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, acenou com 12 milhões de euros (quase R$ 70 milhões).

Nesta temporada, Mec disputou 30 jogos pelo Grêmio, tendo marcado três gols e dado duas assistências.

Confira a nota na íntegra:

Diante das informações que vêm sendo divulgadas por parte da imprensa sobre o futuro do atleta Gabriel Mec, a Hub Agent Sports vem a público esclarecer que diversas notícias publicadas não correspondem aos fatos.

É absolutamente inverídica a informação de que o atleta pretende deixar o Grêmio gratuitamente ao término de seu contrato. Da mesma forma, não é verdadeira a afirmação de que sua representação teria deixado de atender ou de manter contato com a direção do clube.

Recentemente, tivemos uma conversa direta, transparente e muito respeitosa com o presidente do Grêmio, Odorico Roman, oportunidade em que todos esses assuntos foram tratados e devidamente esclarecidos.

Ficou alinhado entre as partes que, caso não seja concretizada uma transferência internacional até o encerramento da atual janela de transferências, o Grêmio e a representação do atleta voltarão a se reunir para tratar de uma possível renovação contratual, sempre buscando a melhor solução para o clube e para o desenvolvimento da carreira do jogador.

Gabriel Mec permanece totalmente focado em seus compromissos com o Grêmio, trabalhando diariamente com profissionalismo e dedicação. Da mesma forma, sua representação segue atuando com absoluta transparência, ética e respeito ao clube, preservando a confidencialidade de todas as tratativas.

Reiteramos que informações divulgadas sem a devida confirmação apenas alimentam especulações e não refletem a realidade das conversas mantidas entre as partes.

Hub Agent Sports