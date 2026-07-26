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Empresário garante conversa por renovação caso Mec permaneça no Grêmio ao fim da janela

Meia recebeu ofertas de Hull City e Shakhtar Donetsk, mas não houve acordo pela saída

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Saimon Bianchini

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Filipe Duarte

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