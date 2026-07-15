Drible fácil, velocidade e força: como Jovane Cabral pode encaixar no time do Grêmio

Jovane Cabral estava no futebol português. ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uma nova opção para o ataque está à disposição de Luís Castro. A busca por mais alternativas para deixar o time mais criativo levou a direção até Jovane Cabral, meia-atacante de Cabo Verde. O reforço será integrado ao grupo de jogadores do Grêmio a partir desta quarta-feira (15). Depois de enfrentar Lionel Messi e Lamine Yamal na Copa do Mundo, o novo meia gremista terá a chance de fazer história no Brasil.

Depois da participação no Mundial, Cabral chega a Porto Alegre com a expectativa de disputar uma posição no setor ofensivo da equipe. Principalmente, pela possibilidade de concorrer com Amuzu pela titularidade. Segundo informou o colunista de Zero Hora Eduardo Gabardo, o belga não deve ter o contrato renovado e poderá deixar o clube em dezembro.

O início do atacante foi no Grémio Nhagar, de Cabo Verde. Ele mudou para a Europa em 2014, para defender o Sporting. Após estrear como profissional no clube, também defendeu Lazio e Salernitana, da Itália, e o Olympiacos. João Rosado, jornalista e comentarista da SIC, analisou a passagem do jogador por Portugal.

— Jovane é um jogador possante fisicamente, ele quando está em boas condições físicas, consegue desequilibrar. É jogador do corredor esquerdo, ele é destro, jogador de bom chute, forte na bola parada e alguma polivalência. Seus melhores anos em Portugal foram a atuar da esquerda para dentro, porque ele tem um drible fácil e uma capacidade de remate que depois convidam a essas pequenas diagonais da esquerda para o meio. Luís Castro saberá tirar o melhor de suas características — projetou o jornalista.

A expectativa de encaixe no Grêmio, mesmo que exista a lacuna de um meia neste momento, será no ataque. Além de jogar pela esquerda, o novo contratado também é capaz de jogar na direita. Para o comentarista do Grupo RBS Cristiano Munari, a briga do jogador será para ocupar uma das pontas da equipe.

— Jovane Cabral é ponta. Jogador de velocidade, aceleração, pode ser acionado em jogadas de transição, uma forma de atacar que o Luís Castro gosta. Como ele joga preferencialmente pelo lado esquerdo, chega para disputar um lugar com o Amuzu. Pode não ganhar rapidamente a condição de titular, mas vai contribuir para a rotação do elenco já que faltam opções para o lado esquerdo. Tetê e Enamorado se revezaram pela direita no primeiro semestre e faltou uma alternativa para Amuzu mais consistente que o Willian — opiniou Munari.

Além de Jovane, a direção trabalha para viabilizar mais alguns reforços nesta janela. O alvo para a defesa é Nicolás Valentini, da Fiorentina. O defensor argentino, formado na base do Boca Juniors, tem 25 anos e é canhoto. O Tricolor buscou informações sobre o jogador com Fabio Paratici, diretor esportivo do clube italiano.