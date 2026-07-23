Dodi ou Gabriel Mec? Como você escalaria o meio de campo do Grêmio para enfrentar o Bolívar? Vote na enquete

Dodi e Mec brigam por vaga no meio. Montagem com fotos de Lucas Uebel / GRÊMIO FBPA

O Grêmio subirá aos 3,6 mil metros da altitude de La Paz para enfrentar o Bolívar nesta quinta-feira (23). Em jogo válido pelos playoffs da Sul-Americana, o técnico Luis Castro, que não viajou para a Bolívia, deve mudar o time.

Gabriel Mec, que vinha sendo titular da equipe, deve dar lugar a Dodi. Assim, o Grêmio terá um time com três volantes, como parte da estratégia para conseguir um bom resultado na Bolívia.

Mas na sua opinião, torcedor, quem deve ser o titular contra o Bolívar: Gabriel Mec ou Dodi? Vote abaixo na enquete de Zero Hora.