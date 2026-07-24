Do que o Grêmio precisa para avançar às oitavas da Sul-Americana

Braithwaite foi titular na ida e deve ser o escolhido para começar na volta. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio volta para Porto Alegre com uma derrota no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Em La Paz, o Tricolor levou 3 a 2 do Bolívar.

Agora, as equipes voltam a jogar na próxima quinta-feira (30), às 19h, na Arena. Antes, o time gaúcho enfrentará o Fluminense, no domingo (26), às 18h30min, também em Porto Alegre.

Para avançar às oitavas, o Grêmio terá de vencer o Bolívar por mais de dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Caso a vitória seja só por um gol, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis.

Em caso de classificação, o Grêmio vai enfrentar o São Paulo na próxima fase. Depois, poderá cruzar com o Boca Juniors nas quartas de final. River Plate, Vasco e Olimpia seriam possíveis adversários nas semifinais.