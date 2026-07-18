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Direção do Grêmio sobe o tom e projeta mudanças no grupo de jogadores

Derrota para o Mirassol provocou indignação no vestiário do clube

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Marco Souza

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