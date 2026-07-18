Direção do Grêmio sobe o tom e projeta mudanças no grupo de jogadores

Executivo de futebol Paulo Pelaipe comento cobranças ao trabalho de Luís Castro. Saimon Bianchini / Agência RBS

Depois de outra decepção, o discurso mudou no Grêmio. O tom das entrevistas dos dirigentes após a derrota para Mirassol escancarou a realidade. Mudanças estão a caminho no clube. Trocas, no entanto, que não passam pela saída de Luís Castro e sua comissão técnica. O alerta foi dado ao jogadores no vestiário.

Um turno disputado no Brasileirão e apenas 21 pontos para o clube. O intervalo de 48 dias para preparar o time entre a despedida na Arena com derrota contra o Corinthians para o retorno com revés para o Mirassol na última sexta-feira não trouxe as mudanças prometidas.

O aproveitamento na primeira metade da competição ficou em 36,8%, número de Z-4. Apenas quatro pontos somados em 10 jogos como visitante. Nenhuma vitória, quatro empates e seis derrotas. Só seis gols marcados e 14 sofridos.

Problemas a solucionar. Antes que o tempo para recuperação não seja suficiente para salvar o projeto alicerçado em Luís Castro. O treinador, o executivo Paulo Pelaipe e o presidente Odorico Roman tentaram explicar as razões para outra derrota e nova decepção. Castro reconheceu a atuação bem abaixo do esperado.

— Tivemos uma apresentação que não nos prestigia, muito aquém das nossas expectativas. O que tinha sido os últimos sinais da intertemporada tinham sido interessantes. Foram tão bons que decidimos seguir com o mesmo time, dar confiança para a equipe. Não foi o que aconteceu. Demos passos atrás preocupantes. Não conseguimos estabilizar a equipe — comentou o técnico.

Mas quando os dirigentes falaram, o tom mudou. Primeiro, Pelaipe defendeu a continuidade da comissão técnica e projetou a chegada de mais peças para reforçar o clube.

— Estamos envergonhados pelo primeiro tempo. Tenho certeza que os atletas também estão. Nós sabemos das dificuldades que temos. Não escondemos isso do torcedor. Fomos mal no primeiro turno, estamos abaixo do que queríamos, mas temos compromissos e não podemos criar situações que não podemos honrar. É um momento duro. Não iludimos o treinador. Só prometemos trabalho e que o ano de 2026 seria duro para atravessarmos — afirmou o executivo.

Problemas crônicos

Só que na vez de Odorico Roman, o recado foi ainda mais firme. O presidente disse que o time apresenta "problemas crônicos" e que o departamento de futebol buscará reforços para corrigir essas situações. Além das contratações de Wallace, Matheus Nascimento, Diego Caito e Jovane Cabral, o dirigente também falou na chegada de mais um ou dois reforços.

— Em princípio, quero dizer que o jogo foi muito ruim. Como torcedor, fico bastante decepcionado com o resultado. O time mostrou evolução contra o Cruzeiro. Temos problemas crônicos que precisam ser resolvidos. Com as peças atuais, não parece que vamos resolver. Espero entregar peças na janela para isso. Temos problemas a corrigir. Já temos três, talvez sejam quatro ou cinco, reforços. Os jogadores sentiram muito a derrota — disse Roman.

De volta a Porto Alegre, os jogadores treinam pela manhã neste sábado (18). E a pressão por melhora está com os jogadores. Com mais mudanças previstas na composição do vestiário.