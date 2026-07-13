Direção avança em negociações e prepara a chegada de mais três reforços no Grêmio

Clube está perto de fechar a transferência do lateral Diego Caito, do Goiás. Rosiron Rodrigues / Goiás,Divulgação

O Grêmio vai ao mercado. Depois de acertar a chegada de Jovane Cabral, confirme antecipado por GZH, a direção trabalhar para encaminhar nesta semana a chegada de mais três reforços. Um lateral-direito, um zagueiro e outro meia para encorpar o grupo de Luís Castro. Todos com a expectativa de briga por titularidade.

O departamento de futebol aguarda resposta do Goiás até a próxima terça-feira (14) por Diego Caito. O Santos também formalizou proposta pelo lateral de 22 anos. A expectativa é de desfecho positivo. E com isso, o foco passa para a contratação de jogadores experientes, que ajudem a sustentar a equipe a partir de julho.

Depois das apostas em Wallace e Matheus Nascimento, a direção tem conversas bem encaminhadas com um meia experiente. Um jogador com as características do camisa 10 pedido por Luís Castro, para assumir a posição em disputa neste momento entre Gabriel Mec e Monsalve.

E para completar a lista de reforços, um zagueiro também chegará. Pelas conversas, será um estrangeiro o defensor contratado. Nesta segunda-feira, o colunista de GZH Eduardo Gabardo apurou que o Tricolor negocia a chegada de Matias Moreno, 22 anos, da Fiorentina.

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Essas três contratações encaminham a reformulação necessária do grupo, de acordo com a análise feita por comissão técnica e departamento de futebol.

O Grêmio tem o primeiro compromisso após a intertemporada nesta sexta-feira (17). O Tricolor enfrenta o Mirassol, fora de casa, pela 1ª rodada do Brasileirão.