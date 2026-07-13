Grêmio

Reformulação do elenco
Notícia

Direção avança em negociações e prepara a chegada de mais três reforços no Grêmio

Atletas devem chegar para brigar por titularidade na equipe de Luís Castro

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Marco Souza

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