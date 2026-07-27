Diego Caito comemora oportunidade no Grêmio: "Não pensei duas vezes"

Diego Caito marcou gol na estreia pelo Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio apresentou nesta segunda-feira (27) o lateral-direito Diego Caito, de 22 anos, contratado por empréstimo até o final do ano. Depois de defender o Goiás, o jogador chega para brigar por vaga com Pavon, improvisado no setor, e com Marcos Rocha.

Antes mesmo da apresentação, Caito já estreou pelo Grêmio. Ele foi o autor do gol de empate do Tricolor contra o Fluminense no último domingo (26).

— Feliz de estar vestindo essa camisa. Quando recebi a proposta, não pensei duas vezes. Passei na base e sei a responsabilidade de vestir essa camisa. Estava ansioso quando o míster me chamou. Fiquei feliz com a minha partida ontem (domingo) — disse o novo lateral gremista.

Caito também falou sobre os primeiros dias em Porto Alegre. O jogador foi anunciado na sexta-feira (24) e já entrou em campo no último domingo.

— Esses três dias já consegui pegar o que o míster queria de ideia de jogo. Então, quando entrei na partida, já sabia o que deveria fazer e fui muito feliz.

Caito esteve em campo por apenas 21 minutos, mas que deram esperança aos gremistas de que o Tricolor finalmente terá um lateral de ofício.