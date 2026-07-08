De grande promessa a negociado: a carreira de Matheus Nascimento, novo atacante do Grêmio

Pelo Botafogo, Matheus Nascimento marcou 12 gols e deu sete assistências em 98 jogos. Vítor Silva / Botafogo

Novo reforço do Grêmio, Matheus Nascimento chega a Porto Alegre depois de passar do status de "uma grande promessa" para o de "negociável" no Botafogo. Zero Hora ouviu jornalistas que acompanharam o centroavante de 22 anos no clube carioca e no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, para entender o que houve para a quebra de expectativas e como ele tem atuado.

O jogador ainda não foi anunciado oficialmente pelo Tricolor. Conforme apurado pela reportagem, o acordo com o Botafogo é uma transferência em definitivo, abatendo parte da dívida dos cariocas pelas contratações de Nathan Fernandes e de Cuiabano — que totaliza R$ 20.439.672,06. O vínculo com o time do Rio terminaria ao final desta temporada.

No Botafogo

Matheus Nascimento surgiu profissionalmente em 2020, aos 16 anos, como grande promessa. Mas não confirmou o esperado, sendo emprestado ao clube da MLS entre 2025 e 2026, e agora cedido à equipe de Luís Castro. Marcou 12 gols e deu sete assistências em 98 jogos pelo Fogão.

— Ele não desponta no Botafogo pela falta de gestão do clube na carreira dele. Sobem ele com uma mídia muito forte e criando uma expectativa muito além da conta — avalia Talita Giudice, repórter que cobre o clube carioca na Rádio Globo CBN.

A jornalista ainda considera o centroavante interessante tecnicamente, mas que a questão física sempre ficou aquém. Por isso, não terá continuidade no Rio.

— Eu acho que o Botafogo desistiu dele. Talvez ele fosse a maior expectativa de venda do clube depois do Vitinho, mas não aconteceu. Ele não é visto como um jogador suficiente para compor o elenco.

Nos EUA

Em 2025, Matheus foi emprestado ao Los Angeles Galaxy, onde permaneceu até o fim do primeiro semestre de 2026. Ao todo, somou 38 partidas, sete gols e três assistências.

Cristian Moraes, jornalista que cobre o futebol dos Estados Unidos pelo Território MLS, explica que o contexto na equipe da Califórnia era mais favorável. O clube apostou nele "como um projeto de desenvolvimento", não como a solução. Por isso, passou a ser peça importante, mesmo não sendo comprado de forma definitiva.

— Ele passou a jogar mais próximo do gol. O clube utiliza mais suas características de centroavante móvel: ele ainda sai da área para combinar jogadas, mas aparece com mais frequência em zonas de finalização — analisou Moraes.

Características

Para Talita, o Botafogo não aproveitou as melhores características de Matheus. O posicionamento, inclusive, deveria ser outro.

— Eu nunca achei que ele tivesse físico para isso (ser centroavante). Para fazer o pivô, segurar a bola, disputar com o adversário. Para mim, ele sempre foi um segundo atacante, como na Seleção Brasileira de base, e ele foi muito bem. No profissional, ele subiu para ser centroavante, mas teve muita dificuldade. Os melhores momentos dele no profissional foram quando ele jogou como segundo atacante, e aí ele teve mais eficiência — lembrou.

Cristian o define com um "atacante associativo", diferente de um camisa 9 tradicional. Ele também destaca a boa finalização, mas faz ressalvas.

— Não é um atacante de grande explosão física, não ganha muitos duelos pela força e não tem como principal característica atacar profundidade em velocidade. Também precisa evoluir na intensidade sem bola. A pressão aos zagueiros e a participação defensiva ainda são pontos que podem melhorar.

Matheus Nascimento chega ao Grêmio para ser a terceira opção no comando de ataque de Luís Castro. Ele substitui André Henrique, negociado com o Goztepe SK, da Turquia, e fica atrás de Carlos Vinícius e Braithwaite na hierarquia.