Grêmio

Quebra de expectativas
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De grande promessa a negociado: a carreira de Matheus Nascimento, novo atacante do Grêmio

Centroavante surgiu profissionalmente pelo Botafogo aos 16 anos

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Lucas Katsurayama

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