Cruzeiro x Grêmio: horário, onde assistir ao vivo e escalações do amistoso. ArteZH

O Grêmio fará neste domingo (12), às 17h, seu último amistoso da intertemporada. O Tricolor enfrenta o Cruzeiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Após vencer o Cascavel e perder para a Chapecoense, a equipe gremista terá mais uma partida de teste para o segundo semestre. O time mineiro também se prepara para a retomada do Brasileirão.

Escalações para Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro: Otávio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Luis Sinisterra, Rayan Lelis e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Grêmio: Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Luis Eduardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Nardoni, Enamorado, Gabriel Mec e Willian; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Arbitragem para Cruzeiro x Grêmio

Não divulgado.

Onde assistir a Cruzeiro x Grêmio

O Metrópoles Esportes, a Grêmio TV e a TV Cruzeiro anunciam a transmissão ao vivo.

A jornada abre às 16h15min na Rádio Gaúcha e no canal Gaúcha Esportes no YouTube. O pré-jogo começa a partir das 15h.

no YouTube. O pré-jogo começa a partir das 15h. Após o jogo, acompanhe a repercussão na Gaúcha 2 e canal Gaúcha Esportes no Youtube

Como chegam Cruzeiro e Grêmio

Cruzeiro

O Cruzeiro aposta no trabalho de Arthur Jorge para voltar a ser protagonista no Brasileirão. Após um primeiro semestre de oscilações, o clube mineiro busca recuperação. A equipe apresentou dois reforços desde a parada para a Copa do Mundo.

O lateral-esquerdo argentino Gabriel Rojas e o atacante Gabriel Pec chegaram e serão opções contra o Grêmio.

Grêmio

Depois da derrota para a Chapecoense, o Grêmio tenta mostrar evolução antes do último amistoso da intertemporada. O saldo do período de preparação conta também com a vitória sobre o Cascavel. O time poderá ter a estreia de Matheus Nascimento, oficializado como reforço na última quinta-feira (9).