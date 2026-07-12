Cruzeiro x Grêmio hoje: horário, onde assistir ao vivo e escalações do amistoso

O Grêmio fará neste domingo (12), às 17h, seu último amistoso da intertemporada. O Tricolor enfrenta o Cruzeiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Após vencer o Cascavel e perder para a Chapecoense, a equipe tricolor terá mais uma partida de teste para o segundo semestre. O time mineiro também se prepara para a retomada do Brasileirão.
Escalações para Cruzeiro x Grêmio
Cruzeiro: Otávio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Luis Sinisterra, Rayan Lelis e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Grêmio: Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista; Nardoni, Vilassanti e Gabriel Mec; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Onde assistir a Cruzeiro x Grêmio
- O Metrópoles Esportes, a Grêmio TV e a TV Cruzeiro anunciam a transmissão ao vivo.
- A jornada abre às 16h15min na Rádio Gaúcha e no canal Gaúcha Esportes no YouTube. O pré-jogo começa a partir das 15h.
- Após o jogo, acompanhe a repercussão na Gaúcha 2 e canal Gaúcha Esportes no Youtube
Como chegam Cruzeiro e Grêmio
Cruzeiro
O Cruzeiro aposta no trabalho de Arthur Jorge para voltar a ser protagonista no Brasileirão. Após um primeiro semestre de oscilações, o clube mineiro busca recuperação. A equipe apresentou dois reforços desde a parada para a Copa do Mundo.
O lateral-esquerdo argentino Gabriel Rojas e o atacante Gabriel Pec chegaram e serão opções contra o Grêmio.
Grêmio
Depois da derrota para a Chapecoense, o Grêmio tenta mostrar evolução para retomar o calendário de competições. O saldo do período de preparação conta também com a vitória sobre o Cascavel. O time poderá ter a estreia de Matheus Nascimento, oficializado como reforço na última quinta-feira (9).
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