Cruzeiro x Grêmio ao vivo; acompanhe o amistoso na Gaúcha

O Grêmio venceu o Cruzeiro, por 3 a 1, neste domingo (12), em amistoso no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Carlos Vinícius, Nardoni e o estreante Matheus Nascimento marcaram para o Tricolor. Já o goleiro Gabriel Grando defendeu dois pênaltis na partida.
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