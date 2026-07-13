Cruzeiro 1x3 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos do amistoso

O Grêmio encarou o último compromisso antes do retorno da temporada neste domingo (12). A equipe de Luís Castro venceu o amistoso contra o Cruzeiro por 3 a 1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Carlos Vinícius abriu para o Tricolor, Sinisterra empatou e Nardoni botou o Grêmio de novo na frente ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o placar ficou nas mãos de Gabriel Grando, que defendeu dois pênaltis e manteve a vantagem gremista. No finalzinho, o estreante Matheus Nascimento ampliou, de pênalti.
O Grêmio volta a campo na sexta-feira (17), na primeira partida oficial após a parada para a Copa. O Tricolor enfrenta o Mirassol, no Maião, às 20h, pela 19ª rodada do Brasileirão.
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