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Cruzeiro 1x3 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos do amistoso

Gabriel Grando defendeu dois pênaltis e foi o protagonista da vitória tricolor

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