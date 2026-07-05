Cotação ZH: meia e atacante levam a maior nota em derrota do Grêmio para a Chapecoense

O Grêmio foi derrotado pela Chapecoense por 2 a 1, em amistoso no Estádio Gigante do Norte, em Sinop, neste sábado (4), no Mato Grosso. Bolasie e Everton marcaram para os catarinenses. Pavon, de falta, diminuiu para o Tricolor.

O time comandado por Luís Castro fará mais um amistoso antes do retorno às competições oficiais, contra o Cruzeiro no dia 12, no Mané Garrincha, em Brasília.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Gabriel Grando

Quase em cima da linha, sofreu um gol por cobertura. No segundo tempo trabalhou pouco. Nota 4,5

Pavon

Foi o jogador que tentou atacar no primeiro tempo, sendo lateral-direito. No segundo, como ponta esquerda, marcou um golaço de falta. Teve o nome gritado pela torcida ao ser substituído. Nota: 6,5.

Gustavo Martins

Não passou tanta segurança, ainda que tenha sido superior a Luis Eduardo. Nota: 5.

Luis Eduardo

Falhou nos dois gols. Furou em bola no primeiro e não marcou o lateral Everton no segundo. Não funcionou como zagueiro pela esquerda. Nota: 3,5.

Pedro Gabriel

Sofreu para marcar Ênio e não teve presença no ataque. A origem do segundo gol é um erro de passe seu. Nota: 4,5.

Nardoni

Completamente engolido pela marcação da Chapecoense no primeiro gol. Foi facilmente superado na velocidade e não soube participar da criação no ataque. Nota: 4.

Leonel Pérez

Mais participativo do que Nardoni, mas também não teve grande noite. Não teve criação pelo meio, muito por conta da atuação do argentino. Nota: 4,5.

Enamorado

Jogou nos dois lados do ataque. Pouco contribuiu no setor. Nota: 5.

Gabriel Mec

Até tentou algumas jogadas individuais, mas poderia ter passado mais a bola. Nota: 5.

Willian

Na ponta esquerda, tentou lances individuais, mas foi facilmente superado pela marcação. Culpou o gramado no intervalo. Nota: 4,5.

Carlos Vinícius

Não faltou vontade. O que faltou foi a bola chegar nele. Nota: 5.

Marcos Rocha

Até no ataque o lateral apareceu na partida. Não faltou vontade. Nota: 6.

Wagner Leonardo

Saiu após sofrer choque na mandíbula. Ficou quatro minutos em campo. Sem nota.

Kannemann

Entrou no segundo tempo e foi pouco exigido. Nota: 6.

Caio Paulista

Melhorou o time em relação a Pedro Gabriel, principalmente no ataque. Nota: 6.

Dodi

Algumas roubadas de bola. Deixou Noriega com o papel da criação entre os volantes. Nota: 6.

Noriega

Mais dinâmico do que Leo Pérez, o que não era difícil neste sábado. Nota: 6.

Monsalve

A melhora do Grêmio passou pela sua entrada. Conseguiu fazer a bola chegar ao ataque. Nota: 6,5.

Riquelme

Entrou para ser a referência no ataque. Na principal chance que teve, demorou para chutar e foi desarmado. Nota: 5.

Wallace

Entrou no lugar de Wagner Leonardo e foi pouco exigido. Nota: 6.

Tetê

Criou boas chances no segundo tempo. Teve melhor desempenho em relação a Enamorado. Nota: 6.

Villasanti

Após 321 dias, voltou a entrar em campo. Não teve muito tempo para fazer algo. Nota: 6.