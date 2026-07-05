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Cotação ZH: meia e atacante levam a maior nota em derrota do Grêmio para a Chapecoense

Tricolor perdeu por 2 a 1 para o lanterna do Brasileirão no segundo amistoso da intertemporada

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