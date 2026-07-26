Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Fluminense

O Grêmio ficou no 1 a 1 com o Fluminense neste domingo (26), na Arena, pela 20ª rodada do Brasileirão 2026.
Com o resultado, o time fica na 15ª posição, a um ponto da zona do rebaixamento.
Pela Série A, o próximo jogo é apenas no dia 8 de agosto, diante do São Paulo, em Porto Alegre. Antes disso, duelos por outras duas competições.
O que disseram os colunistas de GZH sobre Grêmio 1x1 Fluminense
Na quinta-feira (30), às 19h, na Arena, o compromisso é pela Sul-Americana. O time recebe o Bolívar, no jogo da volta dos playoffs.
Em La Paz, derrota por 3 a 2, o que obriga o Tricolor a vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas sem depender dos pênaltis.
Antes do Brasileirão, o Grêmio encara o Mirassol pela Copa do Brasil. Jogo de ida no dia 2, em São Paulo, e a volta no dia 5, na Arena.
Confira as notas dos jogadores do Grêmio na partida:
Gabriel Grando
Praticamente não trabalhou. Sem chance no pênalti batido por Hulk. Nota 6
Pavon
Outro jogo de muitos erros. A estratégia era explorar contra-ataques. O problema é que o lateral desperdiçou algumas destas oportunidades. 4,5
Gustavo Martins
Uma exibição sem erros, simplificou as jogadas e venceu seus duelos. 6
Kannemann
Cometeu um pênalti inexplicável. Teve outro erro de passe perigoso no segundo tempo. 3,5
Marlon
Boa exibição no primeiro tempo. O fôlego acabou na segunda etapa. 6,5
Noriega
Cumpriu bem o papel dado por Luís Castro. Saiu para deixar o time mais ofensivo. 5,5
Villasanti
Quase marcou nos acréscimos. Boa partida do paraguaio. 6,5
Nardoni
Teve uma chance de marcar. Justificou a aposta no esquema com três volantes. 5,5
Tetê
Perdeu uma oportunidade no primeiro tempo. Boa movimentação pelo lado direito. 6
Amuzu
Criou lances de perigo pelo lado esquerdo, apesar de pecar nas conclusões. 6,5
Carlos Vinícius
Bem marcado por Thiago Silva e Freytes, pouco produziu. 5,5
Diego Caito
Justificou a aposta de Luís Castro. Teve a estreia com um gol importante. 7
Braithwaite
Jogou um pouco mais recuado. Tentou organizar o time. 5,5
Jovane Cabral
Teve estreia com alguns cruzamentos, jogando aberto pelo lado direito. Teve boa chance em falta, mas acertou a barreira. 6
Enamorado
Corre bastante, mas deixa a desejar no acabamento das jogadas. 5,5
Pedro Gabriel
Em melhores condições físicas, ajudou a proteger melhor o lado esquerdo. 6