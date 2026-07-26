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Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Fluminense

Ponto ganho no final do jogo valeu uma leve subida na tabela do Brasileirão

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